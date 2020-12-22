Tartıştığı sağlık çalışanı akrabasını bıçakla yaraladı

ADANA (DHA)ADANA´da tartıştığı sağlık çalışanı akrabası Ali Aldatmaz´ı çalıştığı sağlık kurumunda bıçakla yaraladıktan sonra kaçarak annesinin evine saklanan B.D. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi´ndeki Sarıçam Sıtma Savaş Birimi´nde meydana geldi. İddiaya göre, teyzesinin kocası Ali Aldatmaz ile aralarında husumet bulunan B.D., Aldatmaz´ın çalıştığı sağlık kurumuna gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışmada B.D., cebindeki bıçağı çıkararak Ali Aldatmaz´ı yaralayıp, kaçtı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan Aldatmaz, ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kaçan şüpheli, B.D.´yi yakalamak için çalışma başlattı. Kısa süre sonra annesinin evinde saklandığı belirlenen B.D., yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren Aldatmaz´ın ameliyata alındığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez ADANA, (DHA)
2020-12-22 16:25:29
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