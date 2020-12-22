Ceyhan Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonunda gözaltındaki 23 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi (2)

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17 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Adana'nın Ceyhan Belediyesi´nde usulsüzlük yapılarak, kaçak yapılara göz yumulduğu ve iskanı olmayan binalara iskan verildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında adli sicil kaydındaki ceza nedeniyle mazbatası iptal edilen Belediye eski Başkanı CHP´li Kadir Aydar´ın da bulunduğu 23 şüpheliden 17'si, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi. Diğer 6 şüphelinin ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

2020-12-22 17:24:35



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