Ceyhan'daki rüşvet operasyonunda adliye süreci devam ediyor (2)

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KADİR AYDAR TUTUKLANMA TALEBİYLE MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Adana'nın Ceyhan Belediyesi'nde usulsüzlük yapılarak, 'kaçak yapılara göz yumulduğu ve iskanı olmayan binalara iskan verildiği' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 17 kişiden 8´i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla, eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü Gül Derya Demir, Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can, Ceyhan Kent Konseyi Başkanı Selahattin Güler, belediye personeli Şevket Açan ve müteahhit Murat İnanir ise tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Yusuf KANTARLI

2020-12-23 08:25:45



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