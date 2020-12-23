Ceyhan'daki rüşvet operasyonu Ceyhan Belediyesi'nde 'usulsüzlük yapılarak, kaçak yapılara göz yumulduğu ve iskanı olmayan binalara iskan verildiği' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişiden 8'i savcılıkça serbest bırakıldı 8 kişi adli kontrol ve tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilirken görevden alınan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın işlemleri sürüyor

Adana'nın Ceyhan İlçe Belediyesi'nde 'usulsüzlük yapılarak, kaçak yapılara göz yumulduğu ve iskanı olmayan binalara iskan verildiği' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 17 kişiden 8'i savcılıkça serbest bırakıldı. 8 kişi adli kontrol ve tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilirken görevden alınan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın işlemleri sürüyor.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatası geçen mart ayında iptal edilen eski Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

5 Şubat'tan bu yana takip edilen şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Aralık'ta şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyonda CHP'li eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile mevcut Başkan Yardımcısı Cemal Gürsel, İlçe ve İmar ve Şehircilik Müdürü Gül Derya Demir, belediye personelleri, müteahhitlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen, aralarında eski Başkan Kadir Aydar'ın da bulunduğu 12 şüpheli Adana Emniyet Müdürlüğü'ne, 11'i ise Ceyhan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüp, sorguya alındı. 6 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakılırken aralarında Kadir Aydar'ın da bulunduğu 17 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Ceyhan Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan 17 şüpheliden Mehmet Veysel B, Serkan A, Hakkı S, Hasip Y, Selami K, Sadeddin B, Ömer Rüştü A. ve Aytaç H. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Halil K, Metin D. ve Muzaffer S. adli kontrol şartıyla, Gül Derya D, Murat İ, Şeref C, Selahattin G. ve Şevket Açan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kadir Aydar'ın savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.