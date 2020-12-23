Greyfurta "korona virüs" dopingi Türkiye'de rağbet görmeyen greyfurt, altın çağını yaşıyor Korona virüs nedeniyle greyfurta birçok ülkeden talep geliyor Geçen yıl bahçede 80 kuruşa satılan ürün bu sene 3 liradan alıcı buluyor Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: "Fiyatların daha da yükseleceğini öngörüyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Greyfurta "korona virüs" dopingi Türkiye'de rağbet görmeyen greyfurt, altın çağını yaşıyor Korona virüs nedeniyle greyfurta birçok ülkeden talep geliyor Geçen yıl bahçede 80 kuruşa satılan ürün bu sene 3 liradan alıcı buluyor Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: "Fiyatların daha da yükseleceğini öngörüyoruz"

İHA

Greyfurta "korona virüs" dopingi Türkiye'de rağbet görmeyen greyfurt, altın çağını yaşıyor Korona virüs nedeniyle greyfurta birçok ülkeden talep geliyor Geçen yıl bahçede 80 kuruşa satılan ürün bu sene 3 liradan alıcı buluyor Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: "Fiyatların daha da yükseleceğini öngörüyoruz"

Korona virüsün ardından iç piyasada tüketimi neredeyse hiç olmayan greyfurta başta İngiltere ve Rusya olmak üzere birçok ülkeden yüksek talep gelmeye başladı. Geçen yıl bahçede 80 kuruşa satılan ürün bu sene 3 liradan alıcı buluyor.
Türkiye'de 54 bin dönüm, Adana'da ise 40 bin dönüm alanda üretimi yapılan Star Ruby ve Rio Red cinsi greyfurtun bahçelerdeki hasadı başladı. Geçen yıl bahçede 80 kuruş ile 1 lira arasında satılan ve yurt dışına gönderilen ürün, bu sene de korona virüs nedeniyle başta İngiltere ve Rusya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine 2 buçuk ile 3 lira arasında fiyatla ihraç ediliyor. Bu fiyatlar ise hem çiftçiyi hem de tüccarı memnun ediyor.

“İç piyasada çok az tüketiliyor”
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, greyfurtun sıcak iklim istemesi nedeniyle Akdeniz Bölgesi'nde yetiştiğini ve tüketiminin Türkiye'de az olduğunu belirtti. Greyfurt ekim alanlarının son yıllarda artmadığını söyleyen Doğan, “Greyfurt iç piyasada çok tüketilen bir ürün değil. Genelde yurt dışına ihracatı yapılan bir ürün. Türkiye genelinde 54 bin dönüm alanda greyfurt ekimi var. Bunun yüzde 75’ini Adana karşılıyor. Adana’da 40 bin dönümün üzerinde bir ekim alanı var. Greyfurt ekimi son birkaç yıldır artmadı” diye konuştu.

“Greyfurta rağbet 2 kat arttı”
Greyfurt fiyatının geçen seneye göre 3 kat artmasının ardından bu sene en çok artan narenciye ürünü olduğunu kaydeden Mehmet Akın Doğan, daha sonra şunları söyledi:
“Greyfurt bu yıl narenciye içerisinde fiyatı en çok artan ürün oldu. Geçen yıl 80 kuruş ile 1 lira arasında satılan greyfurt bu yıl boyuna, kalitesine göre 2 buçuk lira ile 3 lira arasında değişmekte. Bu yıl narenciye meyveleri içerisinde en çok para kazandıran greyfurt. Greyfurt yurt dışına gittiği için para kazandırıyor. Eğer yurt dışı kapıları kapalı olsa kesim yapılmaz ve ağaçlar sökülür. Şuanda pandemi sürecinde olduğumuz için C vitamini nedeniyle de narenciye ürünlerinin tüketimi çok fazla. Bu yıl pandemi de olunca yurt dışından greyfurta rağbet 2 kat arttı. Üretim alanımız aynı olmasına, hava sıcaklıkları nedeniyle verim düşüklüğü olmasına rağmen fiyatlarımız neredeyse 3 katına geldi. Biz greyfurtun fiyatının 2 lira olacağını beklerken bir anda 3 liraya geldi. Yurt dışından talep olduğu için fiyatlar yükselmekte. Fiyatların daha da yükseleceğini öngörüyoruz.”

“Fiyatlar çok iyi”
Greyfurt ekim alanlarının artmasını çok beklemediğini de söyleyen Doğan, “Bu yıl fiyatlar arttı. Eğer birkaç yıl üst üste fiyatlar iyi giderse ekim alanlarında artışlar olur. Bu yıl korona virüsten dolayı fiyatlar yükseldi. Greyfurt fiyatları hiç bu kadar yükselmemişti. Şuanda fiyatlar çok iyi. Hem çiftçiyi hem de tüccarı memnun etmekte” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da 12 kilo esrarla yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da 12 kilo esrarla yakalanan zanlı tutuklandı
Adana’da kaçakçılık operasyonu Polisin yaptığı operasyonda 29 kaçak cep telefonu, bin 430 paket ve 805 kaçak pipo tütünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana’da kaçakçılık operasyonu Polisin yaptığı ...
ALS hastası, özel donanımlı bilgisayarını gözüyle kullanarak şiir kitabı yazdı
YEREL HABERLER ALS hastası, özel donanımlı bilgisayarını gözüyle ...
Valizdeki esrarı, `Oscar´ buldu
YEREL HABERLER Valizdeki esrarı, `Oscar´ buldu
Tufanbeyli'de pandemiden etkilenenlere para yardımı Kaymakam Ömer Sevgili, pandemiden etkilenen esnafa, pazarcıya ve servis sürücülerine ayda bin lira, işçilere 800 lira destek verileceğini belirtti
YEREL HABERLER Tufanbeyli'de pandemiden etkilenenlere para ...
Ceyhan'daki rüşvet operasyonunda adliye süreci devam ediyor (2)
YEREL HABERLER Ceyhan'daki rüşvet operasyonunda adliye süreci devam ...
Ceyhan'daki rüşvet operasyonu Ceyhan Belediyesi'nde 'usulsüzlük yapılarak, kaçak yapılara göz yumulduğu ve iskanı olmayan binalara iskan verildiği' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişiden 8'i savcılıkça serbest bırakıldı 8 kişi adli kontrol ve tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilirken görevden alınan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın işlemleri sürüyor
YEREL HABERLER Ceyhan'daki rüşvet operasyonu Ceyhan Belediyesi'nde ...
Ceyhan'daki rüşvet operasyonunda adliye süreci devam ediyor
YEREL HABERLER Ceyhan'daki rüşvet operasyonunda adliye süreci devam ...
Ceza yememek için polisten kaçtı, otomobiliyle kaza yapıp yakalandı
YEREL HABERLER Ceza yememek için polisten kaçtı, otomobiliyle kaza ...
Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı, kaza yapınca yakalandı
YEREL HABERLER Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı, kaza ...
Adana'daki rüşvet soruşturmasında şüpheliler adliyeye getirildi
YEREL HABERLER Adana'daki rüşvet soruşturmasında şüpheliler adliyeye ...
Ceyhan Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonunda gözaltındaki 23 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi (2)
YEREL HABERLER Ceyhan Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonunda ...
Ev hapsinde, başından tabancayla vuruldu
YEREL HABERLER Ev hapsinde, başından tabancayla vuruldu
Ceyhan’daki rüşvet operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi Görevden alınan eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
YEREL HABERLER Ceyhan’daki rüşvet operasyonu zanlıları adliyeye sevk ...
Ev hapsinde kafasından tabancayla vuruldu Adana’da ev hapsi cezası alan bir kişi tabancayla evinde kafasından vuruldu
YEREL HABERLER Ev hapsinde kafasından tabancayla vuruldu Adana’da ev ...
Tartıştığı sağlık çalışanı akrabasını bıçakla yaraladı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Tartıştığı sağlık çalışanı akrabasını bıçakla ...
Tartıştığı sağlık çalışanı akrabasını bıçakla yaraladı
YEREL HABERLER Tartıştığı sağlık çalışanı akrabasını bıçakla ...
Sağlık çalışanı para vermediği için bıçaklandı Adana’da bıçakla ağır yaralanan sağlık çalışanı yoğun bakıma kaldırıldı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanı para vermediği için ...
'Çıtır´ isimli kediyi, köpeğe parçalatan 2 çocuğa para cezası
YEREL HABERLER 'Çıtır´ isimli kediyi, köpeğe parçalatan 2 çocuğa ...
U18 Turkcell Bölgesel Kros Ligi Finali Adana’da yapıldı
YEREL HABERLER U18 Turkcell Bölgesel Kros Ligi Finali Adana’da ...
“Sen Sor Başkan Cevaplasın” uygulamasıyla vatandaşın isteği gerçekleşiyor
YEREL HABERLER “Sen Sor Başkan Cevaplasın” uygulamasıyla vatandaşın ...
Şanlıurfalı atletler Adana’da 8. oldu Kross Ligi Finali, Adana’da düzenlendi
YEREL HABERLER Şanlıurfalı atletler Adana’da 8. oldu Kross Ligi ...
Ceyhan Belediyesi sebze yetiştirip dağıtacak
YEREL HABERLER Ceyhan Belediyesi sebze yetiştirip dağıtacak
Tavuğun boğazını kestikten sonra ateşe attı, 'cinler alemi'ne adadığını söyledi/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Tavuğun boğazını kestikten sonra ateşe attı, 'cinler ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X