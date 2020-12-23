TFF 1. Lig: Adanaspor: 2 - Menemenspor: 3

TFF 1. Lig’in 9. haftasından ertelenen müsabakada Adanaspor, evinde karşılaştığı Menemenspor’a 32 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar

7. dakikada Menemenspor’da Anane’nin ara pasında topla buluşan Şeref, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 01

27. dakikada Adanaspor’da Roni’nin ceza sahasına ortasında Eren’in vurduğu kafa vuruşu auta çıktı.

45+2. dakikada Menemenspor atağında topla hızla çıkan Kamara, ceza sahasına yakın bölgede Tayfun’u gördü. Güzel pasta topu alan Tayfun düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 02

64. dakikada Menemenspor’da aldığı pasla ceza sahasına giren Kamara, düzgün bir vuruş yaptı ancak kaleci Karacic, topu tuttu.

80. dakikada Adanaspor’da ceza sahasına sarkan Ömer, aldığı pasla düzgün bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu. 12

83. dakikada Menemenspor’da kornerden atılan ve kaleci Karacic’in elinden kaçırdığı topla buluşan Kamara, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 13

90+2. dakikada Mememenspor'un defansından seken topla buluşan Ergin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 23



Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Alper Çetin xx, Cemal Alpay xx, Ali Tuna xx

Adanaspor: Karacic xx, Hakan xx, Evren x (Furkan dk. 46 x), Canberk xx, Donkor xx, Celil xx, Serhat xx (Umut dk. 46 x), Atalay xx (Ozan dk. 87 ?), Eren xx (Ömer dk. 75 x), Roni x (Rayan dk. 46 x), Ergin xx

Yedekler: Burak, Ozan, Cenk, Ahmet

Teknik Sorumlu: Semih Özü

Menemenspor: Selmani xx, Furkan xx, Ömer xx, Domgjoni xx, Yusuf xx, Taşkın xx, Alhassan xx, Anane xx (Murat dk. 78 x), Şeref xx (Rasheed dk. 75 x), Tayfun xx, Kamara xx (Burak A. dk. 87 ?)

Yedekler: Mehmet, Amir, Burak, Berkan, Cem, Vedat, Burak, Emre

Teknik Direktör: Dilaver Mutlu

Goller: Ömer (dk. 80), Ergin (dk. 90+2) (Adanaspor), Şeref (dk. 7), Tayfun (dk. 45+2), Kamara (dk. 83) (Menemenspor)

Sarı kartlar: Evren, Hakan, Canberk (Adanaspor), Alhassan, Selmani (Menemenspor)

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