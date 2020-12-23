Semih Özü: “Sahanın içerisinde kazanmak isterdik”

Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü, “Belki 3 puanı alacağız böyle ama biz oynayarak, sahanın içerisinde kazanmak isterdik. Yapacak bir şey yok” dedi.
Adanaspor, ligin 9. haftasından ertelenen maç için konuk ettiği Menemenspor’a 32 mağlup oldu. Ancak Memenenspor 3 dakika sahada 6 yabancı ile mücadele etti. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü, “Sahada ilk yarı istediklerimizi yapamadık. İkinci yarı rakip daha enerjikti. 21 maç olmuşken çok çabuk 3. golü yedik. Ders alacağımız bir maçtı. 6 yabancı ile oynanması idari bir konu. Ben sahanın içine bakıyorum. Belki 3 puanı alacağız böyle ama biz oynayarak, sahanın içerisinde kazanmak isterdik. Yapacak bir şey yok. Oyunun kuralları var. Biz nasıl dikkat ediyorsak onların da dikkat etmesi gerek” diye konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.