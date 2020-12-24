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Ceyhan Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında eski Başkan Aydar'la birlikte 5 kişi tutuklandı 

DHA

Ceyhan Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında eski Başkan Aydar'la birlikte 5 kişi tutuklandı 


ADANA, (DHA) ADANA'nın Ceyhan Belediyesi'nde usulsüzlük yapılarak, 'kaçak yapılara göz yumulduğu ve iskanı olmayan binalara iskan verildiği' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden aralarında eski Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı, bir şüpheliye ise ev hapsi verildi. 8 kişi, Cumhuriyet Savcısı tarafından salıverilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  
Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatası geçen mart ayında iptal edilen eski Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında 'iletişimlerinin tespiti, dinlenmesi ve kaydedilmesi' kararı alındığı ve 5 Şubat'tan bu yana takip edildikleri öğrenilen şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Aralık'ta şafak vakti operasyon düzenledi. Ekipler, şüphelilerin evleri ile Ceyhan Belediyesi binasında, geniş çaplı arama yaptı.
CHP'li eski Belediye Başkanı Kadir Aydar ile mevcut Başkan Yardımcısı Cemal Gürsel, İlçe ve İmar ve Şehircilik Müdürü Gül Derya Demir, belediye personelleri ve müteahhitlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen, aralarında eski Başkan Kadir Aydar'ın da bulunduğu 12 şüpheli Adana Emniyet Müdürlüğü'ne, 11'i ise Ceyhan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüp, sorguya alındı. 6 kişi, savcılık talimatıyla serbest bırakılırken aralarında Kadir Aydar'ın da bulunduğu 17 şüpheli ise dün adliyeye sevk edildi. Ceyhan Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan 17 şüpheliden 8'i serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı, 3 şüpheliyi adlı kontrol, eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü Gül Derya Demir, Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can, Ceyhan Kent Konseyi Başkanı Selahattin Güler, belediye personeli Şevket Açan ve müteahhit Murat İnanır 'i ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk etti. 
33 SAAT SÜRDÜ
22 Aralık akşamı adliyeye sevk edilen şüphelilerin, sorgulanmaları, ifadelerinin alınmaları ve mahmekenin karar vermesi yaklaşık 33 saat sürdü. 33 saatin ardından 8 şüpheli Cumhuriyet Savcısı tarafından salıverilirken, hakim karşısına çıkan şüphelilerden Kadir Aydar, Gül Derya Demir, Murat İnanır, Şevket Açan ve Şeref Can tutuklandı. Selahattin Güler'e ev hapsi verilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Gökhan KESKİNCİ
2020-12-24 03:43:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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