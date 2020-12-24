Adana'da, 3 bin 520 litre sahte içki ele geçirildi

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, polis ekiplerinin sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve düzenlediği baskında, 3 bin 520 litre sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi´ndeki evin sahte içki imalathanesi haline getirildiği bilgisine ulaştı. Eve yapılan baskında, damıtma sistemi kurulduğu ve sahte içki üretildiği belirlendi. Aramalarda, 3 bin 520 litre sahte içki ele geçirildi. İsmi açıklanmayan 1 kişi de gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2020-12-24 09:38:12



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