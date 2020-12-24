Adana'da, 3 bin 520 litre sahte içki ele geçirildi

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, polis ekiplerinin sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve düzenlediği baskında, 3 bin 520 litre sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi´ndeki evin sahte içki imalathanesi haline getirildiği bilgisine ulaştı. Eve yapılan baskında, damıtma sistemi kurulduğu ve sahte içki üretildiği belirlendi. Aramalarda, 3 bin 520 litre sahte içki ele geçirildi. İsmi açıklanmayan 1 kişi de gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2020-12-24 09:38:12
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.