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ATO Meclis Başkanı Acı: "Yapılandırılan borçların ödeme süresi ötelendirilmeli" "Aralık sonu bitecek olan yapılandırma başvurusu oOcak sonuna kadar uzatılmalı" "Pandemi nedeniyle halen iş yapamayan hizmet sektörü Ocak-Nisan dönemindeki taksitlerini nasıl ödeyecek?" "Yapılandırmada düzenlemeye gidip, ilk taksitler 2021'in Haziran-Ağustos'una bırakılmalı"

İHA

ATO Meclis Başkanı Acı: "Yapılandırılan borçların ödeme süresi ötelendirilmeli" "Aralık sonu bitecek olan yapılandırma başvurusu oOcak sonuna kadar uzatılmalı" "Pandemi nedeniyle halen iş yapamayan hizmet sektörü Ocak-Nisan dönemindeki taksitlerini nasıl ödeyecek?" "Yapılandırmada düzenlemeye gidip, ilk taksitler 2021'in Haziran-Ağustos'una bırakılmalı"

Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı İsmail Acı, OcakNisan ayında yapılandırılan borcun iki taksitinin ödemesi gerektiğini ancak, hizmet sektörünün henüz iş yapamıyor olması nedeniyle sıkıntı yaşanacağını belirtti.
ATO Meclis Başkanı Acı, 7256 sayılı Kamu Borçlarının Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında pek çok borcun yeniden yapılandırıldığını anımsatarak, getirilen kolaylıklara dikkati çekti. Acı, “Kanun düzenlemesi kapsamında cezalar kaldırdı veya hafifletildi, faiz yükü ise önemli ölçüde küçültüldü. Bu şekilde yeniden yapılandırılan borçların ödenmesinde de büyük kolaylıklar getirildi. Borçların 36 aya kadar 18 taksitte ödeme olanağı sunuldu. Buraya kadar teorik olarak her şey çok güzel. Ancak, dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren pandemi halen bitmedi ve bu yüzden özellikle hizmet sektörü halen para kazanamıyor” dedi.
Özellikle borçlu firmalar veya küçük yahut orta ölçekli işletmelere bakıldığında, devletin getirildiği bu kolaylıkların avantajlarının onlara yansımadığını gördüklerini belirten İsmail Acı, “Üyelerimizden bu konuda bizlere sürekli dert yanmalar geliyor” bilgisini verdi.

“Ödemeler son üç aya yığıldı”
Acı, NisanHaziran dönemine ilişkin beyanname veya bildirgelerden doğan SGK prim borçları ve muhtasar beyannameden doğan vergi borçları ile KDV borçlarının yılın son üç ayına yığıldığını söyleyerek şunlarıkaydetti:
“Yani içinde bulunduğumuz döneme denk geliyor. Bunlar yapılandırma kapsamına alınmadı, işletmeler bunu ödemek zorunda. İşletme sahipleri, cari dönemden doğan vergi ve SGK prim borçlarını da ödemek zorunda. Ancak, işletmeler pandemi tedbirleri sebebiyle kapalı. Akşam 21:00'den hafta için sokağa çıkma yasağı var. Hafta sonu tümden kapalıyız. Bu borç nasıl ödenebilir?”

"Hizmet sektörünün kazancı sıfır"
“Restoranlar kapalı, eğlence yerleri kapalı, kahvehaneler kapalı, sinemalar kapalı, yani hizmet sektörünün neredeyse kazancı sıfır” diyen ATO Meclis Başkanı Acı, buna karşın kiralar, vergiler ve sabit giderler gibi işletme masraflarının devam ettiğine dikkati çekti.
Acı, “Kredi borçlarını da gelirsiz giderler kalemine eklersek işin içinden çıkmak hayli güç. Her yer kapalı ama giderler kapalı değil. Bir de şimdi bu kadar yükü olan iş dünyasından OcakNisan ayında yapılandırılan borcun iki taksitinin ödemesini yapması isteniyor. Ödeme yapılmazsa yapılandırma iptal, faizler, borçlar hepsi başa dönecek. Buna bir çare bulunması gerekir” önerisinde bulundu.
Devletin, mevcut pandemi koşulları nedeniyle borcunu ödeyemeyen işletmelerin elinden tutması gerektiğini vurgulayan İsmail Acı, “Benim şahsi önerim; bu konuda yapılandırmada düzenlemeye gidip, Aralık sonunda bitecek olan yapılandırma başvuruları, Ocak ayının sonuna kadar uzatılması ve ilk taksitleri 2021'in HaziranAğustos'una atmak olmalıdır. Aksi takdirde yapılandırma küçük ölçekli firmaların işine kesinlikle yaramayacaktır” diye konuştu.

Ödemesini düzenli yapanlara teşvik talebi
ATO Meclis Başkanı İsmail Acı, yaptığı açıklamada ödemelerini düzenli yapanlara da teşvikler sunulması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:
“Öyle ya da böyle kamu borcunu ödeyemeyenlere bazı dönemlerde af gelmekte, yapılandırma gelmektedir. Borcunu muntazam şekilde ödeyen firmalar ise bu düzenlemelere bakarak ister istemez ‘bende ödemeyeyim günün birinde yapılandırma gelir bende orada öderim’ diyebilmektedir. Özetle söylemek istediğim şudur; ödemesini düzgün yapan işletmelere özel teşvikler sunulmalıdır. Bu vergi indirimi olur, SGK prim desteği olur. Ne olacağına devlet karar vermelidir ama ne olursa olsun bir teşvik mutlaka sunulmalıdır.”
“İçinde bulunduğumuz şu dönemde işletmelerin rahatlatılması, ellerinin güçlendirilmesi ve pandemi dönemi sonuna kadar ayakta kalmalarının sağlanması zamanıdır” diyen ATO Meclis Başkanı İsmail Acı, esnafı ve KOBİ’leri kazanmak ve yaşatmak gerektiğini vurguladı.
Acı, bütün bu tedbirlerin geç olmadan, hatta 7256 sayılı Kanun’un müracaat süresi bitmeden yapılması gerektiğini, aksi takdirde bu suyun bu gemiyi yürütemeyeceğini, gemi karaya oturmadan tedbirler alınması gerektiğini, asi takdirde karaya oturan gemiyi suyla buluşturmanın belki de imkansız olacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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