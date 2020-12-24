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İncirlik Üssü'ne düşen dron, incelemeye alındı

DHA

İncirlik Üssü'ne düşen dron, incelemeye alındı


Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı üzerinde uçurulan dron, paniğe neden oldu. Bir süre sonra üssün bahçesine düşen dron, terörle mücadele polislerince incelenmek üzere emniyete götürüldü.
İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı üzerinde ve çevresinde dron uçurulduğu ihbarı yapıldı. Üsse, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de sevk edildi. Bir süre sonra dronun İncirlik Üssü'ndeki bahçeye düştüğü belirlendi. Ekipler, dronu düştüğü yerden alıp, incelemek üzere emniyete götürdü. Basit dron olduğu ve henüz sahibine ulaşılamadığı öğrenildi. Polis, dronun ne amaçla İncirlik Üssü'nde uçurulduğunu tespit etmeye çalışıyor. Dronda kayıtlı görüntüler varsa incelemeye alınacağı öğrenildi. 
SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI
Bahçeye dron düştükten sonra 3 adet F-16 savaş uçağı, hangardan çıkarak, peş peşe havalandı.
Öte yandan yaklaşık 3 yıl önce bir Rusya uyruklu, İncirlik Üssü çevresinde keşif yaparken yakalanmış, dronla üsse saldırı yapacağı iddiasıyla mahkemece tutuklanmıştı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR
2020-12-24 10:52:14

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