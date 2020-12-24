Adana'da evde çıkan yangın, çevredeki binalara da sıçradı (2)

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, bir evde çıkan ve rüzgarın etkisiyle çevredeki 2 binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, 1 ev kullanılamaz hale geldi, 2 evde ise hasar oluştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Uğur SELÇİK

2020-12-24 13:36:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.