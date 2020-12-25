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Nehir kıyısındaki kovanlarda binlerce arı öldü, yetiştiriciler kirliliğe dikkat çekti

DHA

Nehir kıyısındaki kovanlarda binlerce arı öldü, yetiştiriciler kirliliğe dikkat çekti


Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ADANA'da suyu çekilen Seyhan Nehri'nin kıyısında bulunan 3 bine yakın kovanda on binlerce arı öldü. Yetiştiriciler, arı ölümlerinin nehirdeki kirlilik nedeniyle yaşandığını savunarak, yetkililerden yardım istedi.
Merkez Seyhan ilçesindeki Yalmanlı Mahallesi'nin Seyhan Nehri kıyısındaki 3 bine yakın kovanda on binlerce arı öldü. Yıllardır bölgede arı yetiştiriciliği yapan çok sayıda kişi, ölümlere suyu çekilen nehirdeki kirliliğin neden olduğunu iddia etti. Kısa sürede arılarının tamamında aynı durumun yaşanacağını söyleyen arıcılar, yetkililerden yardım istedi. Şikayet üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü'nden gelen kontrol ekipleri, olayla ilgili araştırmanın yapılması amacıyla peteklerdeki baldan ve nehir suyundan numune aldı. 
'BALIK ÖLÜMLERİ DE YAŞANIYOR'
Bingöl'den gelip bölgede 600 kovan ile arıcılık yapan Yüksel Nasırbel, suyu çekilen nehirdeki kirlilik nedeniyle her geçen gün arı ölümlerinin arttığını vurgulayarak, "Ortalama 6 ay buradayız. Toplam 600 kovanımız var. Arılar su ihtiyacını kovanlara yakın olan bu nehirden karşılıyordu. Ancak su 3 gündür bulanık ve kirli. Bazen sudaki atık ve kimyasallar nedeniyle, bazen de su ihtiyacını gideremediğinden arılar ölmeye başladı. Şu an 300 kovan arımız kaldı. Gün geçtikçe daha çok ölüm oluyor. Balık ölümleri de yaşanıyor. Diğer arıcılar da bu duruma çok tepki veriyor. O yüzden suyun bırakılmasını talep ediyoruz" dedi. 
'BÖYLE GİDERSE ARIMIZ KALMAZ'
Sadece 3 günde 90 kovanının boşaldığını belirten ağabey Gökhan Nasırbel ise, "Bu civarda bulunan meyvelere şu an ilaç atma zamanı değil. O nedenle sudan şüpheleniyoruz. Üç aydır buradayım ama üç gündür suyun kirliliği arttı. Arı da su ihtiyacını bu sudan karşıladığı için buradan zehir alıyor. Böyle devam ederse arı diye bir şey kalmaz, kovanlarımın hepsi boşalır. Bugün-yarın mutlaka suyu bırakmaları gerekiyor. En azından birkaç gün suyu bıraksınlar, eğer kesilmesi gerekiyorsa biraz kirli su temizlendikten sonra tekrar kesebilirler. Yetkili kişilerden yardım bekliyoruz" diye konuştu. 
NEHİRDEN PİS KOKULAR GELİYOR
Bölgede 10 yıldır arıcılık yapan Hasan Kara da ilk kez bu mevsimde arı ölümleri ile karşılaştıklarına dikkat çekerek, şöyle konuştu:
"Bu bölgede şu anda 17'ye yakın arı yetiştiricisinin 3 binden fazla kovanı bulunuyor. Bu şekilde ölümler devam ederse zaten kovan kalmayacak. Suya kimyasal mı atıldı ne oldu bilmiyoruz ama balık ölümleri de oluyor. Nehirden pis kokular geliyor. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri geldi. Bal ve sudan numune aldılar. Elimiz kolumuz bağlandı, yetkililerin suyu bırakmasını talep ediyoruz." DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN
2020-12-25 09:39:34

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