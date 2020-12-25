Adana'da polis merkezine yapılan saldırıdaki bomba yüklü aracı evinde saklayan terörist yakalandı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA merkezli 3 ilde, 16 Aralık´ta terör örgütü PKK´ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3´ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2´si serbest kaldı. Tutuklanan şüphelilerden Ramazan Ç.´nin, 24 Kasım 2015´te Denizli Polis Merkezi önüne getirilen bomba yüklü aracı evinde 2 hafta sakladığı, daha sonra kırsaldan gelen teröristlere verdiği ortaya çıktı.
Diyarbakır Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen `Yıldırım-7´ operasyonu kapsamında, 3 Ekim´de Lice ilçesi kırsalında, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile nokta atışı sonucu 4 PKK´lı terörist, etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerden, İçişleri Bakanlığı´nın 'terörden arananlar listesi'ndeki `kırmızı kategori´de 10 milyon lira ödülle aranan, terör örgütü PKK´nın sözde `orta saha Amed eyaleti özel güç sorumlusu´ `Dr. Amara´ kod adlı Müzeyyen Aydınlı´nın üzerinde irtibatlı olduğu teröristlerin isimlerinin yazdığı 2 doküman ele geçirildi. Dökümanlar üzerinde inceleme yapan ekipler, Aydınlı´nın, Adana´da 6 kişiyle iş birliği yaptığını belirledi.
Savcılığın haklarında yakalama kararı çıkardığı 6 şüphelinin adreslerini belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün şafak vakti Adana merkezli Diyarbakır ve Kocaeli´de operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin demir kapıları koçbaşıyla kırarak, girdiği evlerde 5 şüpheli gözaltına alındı.
DİĞER ŞÜPHELİ ANKARA'DAKİ BOMBALI SALDIRI NEDENİYLE TUTUKLUYMUŞ
Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan diğer şüphelinin cezaevinde tutuklu olan Ahmet Karaman isimli terörist olduğu, 17 Şubat 2016´da Ankara´nın Çankaya ilçesinde, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve askeri lojmanlarının bulunduğu bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri´ne ait askeri servis araçlarının geçişi sırasında patlatılan ve aralarında askerlerin de bulunduğu 29 kişi hayatını kaybetmesine neden olan bomba yüklü aracı getiren terörist olduğu tespit edildi. Karaman´ın, bu terör saldırısı nedeniyle 30 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 185 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Ayrıca bu teröristin, 24 Kasım 2015´te Adana´nın Seyhan ilçesindeki Denizli Polis Merkezi önüne kadar getirilen ve patlatılmaya çalışılan bomba yüklü aracı da Diyarbakır´dan Adana´ya getiren terörist olduğu ortaya çıktı.
ADANA'DAKİ POLİS MERKEZİNE SALDIRIDAKİ BOMBALI ARACI SAKLAMIŞ
Karaman´ın, bomba yüklü aracı Adana´ya getirip, operasyon kapsamında gözaltına alınan Ramazan Ç.´ye verdiği, Ramazan Ç.´nin de bu aracı iki hafta boyunca evinde sakladığı belirlendi. Ramazan Ç.´nin daha sonra kırsaldan gelen iki teröriste bu aracı verdiği, teröristlerin de 24 Kasım 2015 günü Denizli Polis Merkezi´ne saldırı amaçlı götürdükleri ancak nöbetçi polis memurunun araçtan şüphelenmesinden dolayı patlatamayıp, yaşanılan kısa süreli çatışmanın ardından olay yerinden kaçtıkları tespit edildi. Olay günü bomba yüklü araç kontrollü olarak caddede patlatıldı.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyonda gözaltına alınan diğer 4 şüphelinin ise Ramazan Ç.´ye yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen Ramazan ile oğlu Mehmet T. ile birlikte 2 şüpheli olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ramazan Ç., Ramazan T., Mehmet T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise sorgularının ardından serbest kaldı. Ankara´daki terör saldırısında bomba yüklü aracı getiren ve halen cezaevinde olan terörist Ahmet Karaman ise Adana´daki bombalı aracı getirmekten de tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2020-12-25 09:47:07
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