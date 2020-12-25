Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında SİHA ile etkisiz hale getirilen ‘Dr. Amara’ kod adlı terörist Müzeyyen Aydınlı’nın (42) üzerinden kentlerdeki terörist listesi çıkınca Adana Emniyet Müdürlüğü Adana merkezli 3 ilde yaptığı operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılardan birinin Denizli Polis Merkezine getirilen bomba yüklü aracı saklayan PKK’lı olduğu öğrenildi.

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ‘Yıldırım7’ operasyonu kapsamında, 3 Ekim’de Lice ilçesi kırsalında, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile nokta atışı sonucu 4 PKK’lı terörist, etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerden, İçişleri Bakanlığı’nın 'terörden arananlar listesi'ndeki ‘kırmızı kategori’de 10 milyon lira ödülle aranan, terör örgütü PKK’nın sözde ‘orta saha Amed eyaleti özel güç sorumlusu’ ‘Dr. Amara’ kod adlı Müzeyyen Aydınlı’nın üzerinde 2 not kağıdında kentlerde yaşayan terörist listesi çıktı. Şifreli olan not kağıtlarını inceleyen ekipler, Aydınlı’nın, Adana’da 6 kişiyle iş birliği yaptığını belirledi.

Savcılığın haklarında yakalama kararı çıkardığı 6 şüphelinin adreslerini belirleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 Aralık günü şafak vakti Adana merkezli Diyarbakır ve Kocaeli’de operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin demir kapıları koç başıyla kırarak, girdiği evlerde 5 şüpheli gözaltına alındı.



Ankara Merasim Sokak'taki 29 şehidin katili çıktı

Terörist kadının şifreli notundaki Ahmet Karaman isimli teröristin 17 Şubat 2016'da Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Genelkurmay Başkanlığının, asker lojmanlarının ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının bulunduğu bölgede Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri servis araçlarının geçişi sırasında patlatılan ve 29 asker ile sivilin şehit edilmesine neden olan bomba yüklü aracı getiren terörist olduğu ve cezaevinde olduğu belirlendi. Teröristin bu suçtan dolayı 30 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 185 yıl hapis cezası aldığı öğrenildi. Ayrıca bu teröristin Adana’da 24 Kasım 2015 yılında Denizli Polis Merkezi önüne kadar getirilen ve patlatılmaya çalışılan bombalı aracı da Diyarbakır’dan Adana’ya getiren terörist olduğu ortaya çıktı.



İki hafta bombalı aracı sakladı

Ahmet Karaman isimli teröristin bomba yüklü aracı Kasım ayının başında Diyarbakır’dan Adana’ya getirdiği, burada aracı Ramazan Ç.’ye verdiği zanlının da bomba yüklü aracı iki hafta kadar sakladığı öğrenildi. Ramazan Ç.’nin daha sonra aracı kırsaldan gelen iki teröriste verdiği ve bu teröristlerin de 24 Kasım 2016 tarihinde Denizli Polis Merkezine saldırı amaçlı götürdükleri ortaya çıktı. Ancak iki terörist Denizli Polis Merkezindeki nöbetçi polis memurunun araçtan şüphelenmesinden dolayı bombayı patlatamamış polis ile kısa çatışma yaşadıktan sonra kaçmıştı. Bomba yüklü araç ise kontrollü olarak caddede patlatılmıştı. Gözaltına alınan diğer 4 zanlının ise Ramazan Ç.’ye yardım ve yataklık yapan baba Ramazan ve oğlu Mehmet T. ile birlikte iki zanlı olduğu öğrenildi. Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Ramazan Ç., baba Ramazan ile oğlu Mehmet T. tutuklanırken, iki zanlı savcılıktan serbest kaldı. Merasim Sokak'taki bombalı aracı getiren ve halen cezaevinde olan terörist Ahmet Karaman ise Adana’daki bombalı aracı da getirmekten tutuklandı.

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