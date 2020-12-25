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Ceyhan´da usulsüz ruhsatlarla 300 milyon liralık yolsuzluk ve 135 bin dolar rüşvet

DHA

Ceyhan´da usulsüz ruhsatlarla 300 milyon liralık yolsuzluk ve 135 bin dolar rüşvet


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´nın Ceyhan Belediyesi´nde 'rüşvet karşılığı kaçak yapılara göz yumulduğu ve iskanı olmayan binalara iskan verildiği' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında aralarında eski belediye başkanı Kadir Aydar´ın da bulunduğu; 5 şüphelinin tutuklandığı operasyonda, yeni detaylar ortaya çıktı. Belediyenin imar planının iptal edilmesine rağmen, rüşvet karşılığı 100´e yakın projeye usulsüz ruhsat verildiği, buna karşılık da 300 milyon TL´lik yolsuzluk yapıldığı öne sürüldü. Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can´ın fabrikasının kapalı alanını yüzde 100'e çıkarmak için de 135 bin dolar rüşvet karşılığında ruhsat verildiği belirtiliyor.
CHP Ceyhan Belediye eski başkanı Kadir Aydar ile mevcut Başkan Yardımcısı Cemal Gürsel, İlçe ve İmar Şehircilik Müdürü Gül Derya Demir, belediye personelleri ve müteahhitlerin de aralarında bulunduğu soruşturmada alınan rüşvetin ve verilen usulsüz imar ruhsatlarının ayrıntıları da belli olmaya başladı. 
Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatası geçen mart ayında iptal edilen eski Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında 'iletişimlerinin tespiti, dinlenmesi ve kaydedilmesi' kararı alındığı ve 5 Şubat'tan bu yana takip edildikleri öğrenilen şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Aralık´ta şafak vakti operasyon düzenledi. Ekipler, şüphelilerin evleri ile Ceyhan Belediyesi binasında, geniş çaplı arama yaptı.
CHP'li eski Belediye Başkanı Kadir Aydar ile mevcut Başkan Yardımcısı Cemal Gürsel, İlçe ve İmar ve Şehircilik Müdürü Gül Derya Demir, belediye personelleri ve müteahhitlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen, aralarında eski Başkan Kadir Aydar'ın da bulunduğu 12 şüpheli Adana Emniyet Müdürlüğü'ne, 11'i ise Ceyhan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüp, sorguya alındı. 6 kişi, savcılık talimatıyla serbest bırakılırken aralarında Kadir Aydar'ın da bulunduğu 17 şüpheli ise 22 Aralık´ta adliyeye sevk edildi.
5 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİYE EV HAPSİ VERİLDİ
Ceyhan Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan 17 şüpheliden 8'i serbest bırakıldı. Daha sonra 3 şüpheli adli kontrol, eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü Gül Derya Demir, Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can, Ceyhan Kent Konseyi Başkanı Selahattin Güler, belediye personeli Şevket açan ve müteahhit Murat İnanır ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sorgu, ifade alımı ve karar verilmesinin 33 saat sürdüğü mahkemede hakim karşısına çıkan Kadir Aydar, Gül Derya Demir, Murat İnanır, Şevket Açan ve Şeref Can tutuklandı. Selahattin Güler´e ise ev hapsi cezası verilirken 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
300 MİLYON LİRALIK YOLSUZLUK İDDİASI
Operasyonun ardından rüşvet alımının detayları da ortaya çıktı. Mahkeme kararıyla 2019 yılında Ceyhan Belediyesi´nin imar planının iptal edildiği, yeni imar planı hazırlanması gerektiği ancak buna rağmen belediyece eski imar kanununa göre rüşvet karşılığı 100´e yakın projeye usulsüz ruhsat verildiği, buna karşılık da 300 milyon TL´lik yolsuzluk yapıldığı öğrenildi. Bu projelerin dışında imara aykırı veya ruhsatsız olduğu öne sürülen işletmelerin, Ceyhan Belediyesi Zabıta veya İmar Müdürlüğü personeli tarafından belirlendiği ve mühürleneceği belirtilerek, işletme sahiplerinin, eski belediye başkanı Kadir Aydar´a yönlendirildiği belirtildi. Bu işletme sahiplerinden de Ceyhanspor´a bağış ya da kreş yapımına destek olarak para alındığı ancak bu paraların belediyenin ya da kulübün kasasına girmediği, bunun yanı sıra imara uygun olmayan işletmelerin görmezden gelindiği kaydedildi.
RÜŞVET KESİLİNCE `MÜHÜRLEME´ TEHDİDİ
Tutuklanan şüpheliler arasında yer alan Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can´ın fabrikasının yüzde 40´lık bir kapalı alana sahip olması gerekirken, 135 bin Dolar rüşvet karşılığında bu alanı yüzde 100´e çıkardığı, işletmeye de imara aykırı olmasına rağmen ruhsat verildiği ifade edildi. Öte yandan rüşvet karşılığı ruhsat alan işletme sahiplerinin rüşvet vermeyi kestiği an belediye personelinin yeniden söz konusu işletmeye giderek mühürleme işlemi yapılacağını söyleyip, Aydar´a yönlendirildiği bildirildi. Ayrıca tutuklanan eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar´ın, ifadesinde, "Ben belediye başkanıyım, halkla iç içeyim. Benim ruhsat vermeyle işim olmaz" dediği öne sürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2020-12-25 09:56:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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