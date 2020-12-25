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Şırdancı: Paramızla altın alabiliyoruz ama şırdan bulup, alamıyoruz

DHA

Şırdancı: Paramızla altın alabiliyoruz ama şırdan bulup, alamıyoruz


Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´nın simge yemeklerinden olan şırdan dolması geçmişte 1-2 liraya satılırken şu an ise tanesi 16 liradan satılıyor. Diğer kentlerin şırdan satmaya başlaması ve hayvan kesimlerinin yetersiz olması nedeniyle fiyatların çok arttığını belirten şırdancı Kadir Çıray (38), "Vallahi paramızla altın alabiliyoruz ama şırdan alamıyoruz. Şehir şehir dağıldığı için bulamıyoruz" dedi.
Kebabın başkenti olarak tanınan Adana´da sevilen bir diğer lezzet olan şırdan dolmasının fiyatı gün geçtikçe artıyor. Geçmişte tanesi1-2 liradan satılan şırdan dolmasının bugünkü fiyatı ise 16 lirayı buldu. Kentte neredeyse her cadde üzerinde bulunan şırdan tezgahlarındaki eski yoğunluk azalırken, fiyatlarının ise önümüzdeki süreçte artmaya devam etmesi bekleniyor. Sakatat kategorisine giren şırdan, Adana´da özellikle gece geç saatlerde aperatif bir yemek türü olarak yoğun ilgi görüyor. 20 yıldır kentte şırdancılık yapan Kadir Çıray (38), yükselen fiyatlardan esnaf olarak kendilerinin de mutsuz olduğunu fakat ellerinden bir şey gelmediğini söyledi. Müşterilerin fiyatlara tepki gösterdiğini ve gün geçtikçe şırdandan vazgeçenlerin sayısının artığını söyleyen Çıray, lezzetten ödün vermeyerek şırdan sevenleri ellerinde tutmaya çalıştıklarını belirtti.
`SADECE ADANALILAR YERDİ, ŞİMDİ ADINI BİLMEYEN BİLE YİYOR´
Şırdanın Adana´da bilinirken son yıllarda hobi haline geldiğini ve daha sonra da başka kentlere de sıçradığını dile getiren Kadir Çıray, fiyatların da bunun sonucunda fırladığını belirtti. İstanbul, İzmir, Ankara gibi kentlerde gün geçtikçe şırdan tezgah sayılarının arttığını anlatan Çıray, buraların yakında Adana´yı bile geçeceğini ifade etti. Kadir Çıray, "Şırdanı sadece Adanalılar yerdi. Şimdi adını bilmeyen bile yiyor. Doğu kentleri de bu işe girince pazarda ürün kalmadı. Vallahi paramızla altın alabiliyoruz ama şırdan alamıyoruz. Şehir şehir dağıldığı için bulamıyoruz. 3-5 ay önce çiğ şırdanı 8 liraya alırken şimdi 11 liraya alıyoruz. Bunun işçiliği, pirinci, pişirmesi derken mecbur 16 liraya veriyoruz. Önceden 1 liraya yenilen ürün bu hale geldi. O dönem günde 1000 tane satarken şimdi 200 tane dahi satamıyoruz. Ben isterim ki 5 lira olsun ama bu gidişle 20 lirayı bulur" diye konuştu.  
Müşteriler için ekonomik olsun diye kuzu şırdan haricinde dana şırdan satmaya başladığını ve normal şırdanın 3 katı olan bu ürünü 35 liraya sattığını söyleyen Çıray, doyurucu ve uygun fiyatta olması nedeniyle 3 kişilik olan dana şırdana olan ilginin yoğun olduğunu belirtti.
`BU FİYATA ŞIRDAN YİYECEĞİME ADANA KEBABI YERİM´
Doğma büyüme Adanalı olduğunu ve yıllardır şırdanı çok severek yediğini söyleyen Ali Telkuran ise yükselen fiyatlardan sonra şırdan yemekten vazgeçtiğini belirtti. Geçmişte şırdanı 2 buçuk liraya yerken şimdi 16 lira vermenin zoruna gittiği vurgulayan Telkuran, "Eskiden şırdan kocamandı ve ucuzdu. Şimdi pahalı ve küçük. Bu paraya şırdan yiyip aç kalacağıma Adana kebabı yaptırır yerim. Kesimhanelerden dolayı böyle oldu.
Şırdanla arasının çok iyi olduğunu söyleyen Eylül Naz Ün ise fiyatları görünce şaşırdığını, böyle giderse şırdana olan ilginin azalacağını belirtti.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2020-12-25 10:01:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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