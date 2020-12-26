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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana’da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

İHA

Adana’da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Adana’da şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “torbacı” olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlattı. Özel Harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Söz konusu şahısların evlerinin bulunduğu sokağa önce zırhlı araçlar girerken sonra özel harekat polisleri uzun namlulu silahlarla çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Ardından özel harekat timi koçbaşıyla evlerin kapılarını kırıp içeri girdi. Operasyonda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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