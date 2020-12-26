Adana’da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

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Adana’da şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “torbacı” olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlattı. Özel Harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Söz konusu şahısların evlerinin bulunduğu sokağa önce zırhlı araçlar girerken sonra özel harekat polisleri uzun namlulu silahlarla çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Ardından özel harekat timi koçbaşıyla evlerin kapılarını kırıp içeri girdi. Operasyonda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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