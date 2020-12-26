Otomobilin benzin deposu kapağına gizlenen esrarı, Uzi buldu

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´da, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, dedektör köpek Uzi ile yapılan aramada 10 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına allındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaptığı uygulama sırasında, kontrol noktasından geçmeye çalışan otomobili, şüphe üzerine durdurdu. Narkotik köpeği Uzi´nin yardımıyla araçta yapılan aramada, otomobilin benzin deposu kapağına gizlenmiş 10 kilogram esrar ele geçirildi. Sürücü R.T.D (33) gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2020-12-26 11:24:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.