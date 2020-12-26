Telefon dolandırıcılarına eş zamanlı operasyon: 16 gözaltı



Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA merkezli 3 ilde, telefonla kendilerini polis ve savcı gibi tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son dönemde bazı kişilerin, telefonla aradıkları kişileri kendilerini polis ve savcı gibi tanıtarak dolandırdığı konusunda çok sayıda yapılan ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, bu kişilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Adana, İzmir ve Şanlıurfa´da adresleri belirlenen 16 şüpheli, yapılan eş zamanlı şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Polis, yaklaşık 6 aylık süreçte 25 kişinin dolandırılmasının önlendiği ve toplamda gözaltına alınan 32 şüpheliden 22'sinin tutuklandığını bildirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2020-12-26 14:22:28



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