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Evleri yanınca çadırda kalan ailenin eşyalarını çaldılar Eşyaları çalınan aile hayırseverlerden yardım bekliyor Dilek Demir: “2 gün çuvalda yattık”

İHA

Evleri yanınca çadırda kalan ailenin eşyalarını çaldılar Eşyaları çalınan aile hayırseverlerden yardım bekliyor Dilek Demir: “2 gün çuvalda yattık”

Mersin'de evleri yandığı için Adana'ya gelip çadırda yaşayan Demir ailesi, Osmaniye’ye cenazeye gidip geldiklerinde çadırlarındaki eşyaların çalındığını gördü. Hayırseverlerin desteğiyle iki yatak alan anne Dilek Demir, “Eşyaların olmadığını görünce 2 gün çuvalda yattık. Yardım bekliyoruz” dedi.
Hurda toplayıcısı Halil (46) ile ev hanımı Dilek Demir (41) çifti 25 sene önce Mersin’de evlendi. Çiftin bu evlilikten 8’i kız toplam 9 çocukları oldu. Çift 2011 yılında anlaşamayarak boşandı. Bu ayrılık sonrası ise devlet çiftin 2 küçük çocuğunu alarak yurda yerleştirdi, ardından da koruyucu ailelere verdi. 2019 yılında ise çift tekrar barışıp Mersin’in Akdeniz ilçesine bağlı Güneş Mahallesi’nde bir ev kiralayıp oturmaya başladı. Bu ayrılık sürecinde çiftin 4 kızı evlenirken, devlet tarafından koruyucu aileye verilen 2 çocuğu ise Demir ailesi mahkeme kararıyla geri aldı. 6 ay önce çiftin evleri elektrik kontağından çıkan yangın sonucu yanınca baba Halil Demir yine aynı mahallede bir baraka yapıp 5 çocuğu ve eşiyle orada yaşamaya başladı. Ancak belediye bir süre sonra ailenin barakasını kaldırmasını isteyince baba Demir de ailesinden kimse yardım etmediği için eşi ve çocuklarını alıp Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki boş bir araziye gelip çadır kurdu. Burada hurdacılık yapıp ailesini geçindiren Demir, 20 gün önce hem cenaze hem de fıstık tarlasında çalışmak için ailesiyle Osmaniye’ye gitti. Daha sonra dönen aile, çadırlarındaki bütün eşyalarının, hurda topladıkları el arabalarının çalındığını, çadırın da darmadağın edildiğini gördü. Çocuklarını Mersin’deki akrabalarının yanına gönderen aile, günlerdir çadırda hayırseverlerin getirdiği battaniye ve yataklarda yatıyor. Çift, şimdi kendilerine uzatılacak bir yardım eli bekliyor.

“Allah rızası için yardım edin”
Hayırseverlerden battaniye ve yatak gelmeden önce çuvalın içinde yattıklarını söyleyen anne Dilek Demir, “Çocuklarımı koruyucu aileden aldım. Çocuklarım böyle bir hayat istemiyor. Ev istiyorlar. Televizyon istiyorlar. 2 gün biz bu çuvalların içinde yattık. Soğuktan ölmemek için çuvalda yattık. Hayırseverlerin sayesinde yatacak yatağımız oldu. Çocuklarımızı getiremiyoruz yatağımız yok diye. Pazartesi getirmeyi düşünüyoruz onları ama yardım bekliyoruz. Böyle reziliz. Bize Allah rızası için yardım edin” diye konuştu.

“3 haftadır banyo yapmadık”
Çadırlarındaki bütün eşyaların da vicdansız kişiler tarafından çalındığını ifade eden Demir, “Gören olmamış. Biz her türlü yardım istiyoruz. Suyumuz yok. Bir fıçı suyu gidip şuradaki tamircilerden istiyoruz, artık onlar da vermiyorlar. 3 haftadır banyo yapmadık. Kıyafetlerimizi aldılar hep, üstümüzü değişemiyoruz. Yardım bekliyoruz” dedi.

“Her şeyimizi yıkmışlar”
Baba Halil Demir ise kiralık 2 odalı bir ev istediğini, kendisinin yine hurda toplayıp çocuklarına bakacağını söyleyerek, şunları kaydetti:
“Çocuklarımın ekmek parasını ben çıkartırım. Bana 2 odalı bir ev yeter. Reziliz. Çok perişanız. Her şeyimizi yıkmışlar. Şuraya banyo yapmıştım, onu yıkmışlar. İyi kötü her şey vardı burada. Çocuklarla idare ediyorduk. Mersin’de evimiz yanınca biz buraya geldik mecburiyetten. Orada yasak dediler çünkü. Buraya da 300 lira para harcadım. Götürmüşler ne varsa.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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