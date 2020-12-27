Pazarda çantadan para çalan yankesici, kaçarken yakalandı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, semt pazarında alışveriş yapan Bellür A.´nın (57) arkasından yaklaşan Revda E. (70), yankesicilik yöntemiyle çantasından 100 TL´yi çalıp, kaçmaya çalıştı. Revda E., pazarda devriye görevi yapan polis ekiplerince yakalandı.
Olay, 23 Aralık´ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi´ndeki semt pazarında meydana geldi. Pazar alışverişi yapan Bellür A.´nın çantasının açık olduğunu gören kişi, arkasından yaklaştı. Şüpheli, bu sırada meyve seçen Bellür A.´nın çantasından 100 TL´yi çalarak kaçmaya çalıştı. Semt pazarında devriye görevi yapan polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen şüphelinin, daha önce de aynı pazarda yankesicilik yaptığı belirlenen Revda E. olduğu tespit edildi.
Emniyete götürülen Revda E.´nin, ifadesinde, "Pazara alışveriş yapmak için gitmiştim. Portakal aldım, parasını ödemeyi unutunca tezgaha doğru döndüm. O sırada para çaldığımı söylediler. Ben çalmadım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Revda E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çaldığı 100 TL ise Bellür A.´ya teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2020-12-27 11:05:29
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