Adana polisi sokak köpeklerini unutmadı

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Adana’da polis, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak sokak gezip köpeklerin karnını doyurarak sevdi.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, yeni tip korona virüs nedeniyle cuma günü başlayan ve pazartesi sabahı bitecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hayvanlara yem verilmesi talimatını verdi. Hayvanların aç kalmaması için Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek sokak sokak hayvan aradı. Polis bulduğu sokak hayvanlarına mama verdi. Polisler hayvanlara sadece mama vermekle kalmayıp onları sevdi. Polis kısa sürede sokak sokak gezerek yüzlerce hayvanı doyurdu.

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