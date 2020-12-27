Adanaspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-2

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Mustafa Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA) - STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Cihan Aydın (xxx), Cem Özbay (xxx),Mehmet Emin Tuğral (xxx)

ADANASPOR: Goran (xx)Canberk (xx), Hakan (xx), Donkor (xx), Furkan (xx), Celil (xx), Atalay (xxx)(Dk. 84 Berkan (?), Serhat (xx)(Dk. 89 Cenk (?), Ömer (xx)(Dk. 71 Belem (x), Ryan (xx), Ergin (xx)(Dk. 84 Ozan (?)

BANDIRMASPOR: Gökhan (xx)Orhan (xx), Gökay (xx), Onur (xx)(Dk. 90+5 Mehmet(?), Abdurrahim (xx), İshak (xxx), Alibaz (xx)(Dk. 78 Del Valle (?), Doğan (xxx)(Dk. 78 Mahamadou(?), Pote (xx), Landel (xx), Traore (xx)(Dk. 45 Anıl Rahmi (xx)

GOLLER: Dk. 7 Atalay (Adanaspor), Dk. 22 Doğan, Dk. 90+5 İshak (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Donkor, Celil, Furkan(Adanaspor), Pote (Bandırmaspor)TFF 1´inci Lig 16´ncı hafta karşılaşmasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor´a 2-1 yenilerek haftayı puansız kapattı.

7´nci dakikada Adanaspor´da Celil´in defans arkasına gönderdiği topu alan Ryan topu ceza sahası içerisine ortaladı. Topa yükselen Atalay´ın kafa vuruşu ile meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

22´nci dakikada Bandırmaspor´da Selçuk´un ceza alanına yaptığı ortayı Traore kafa vuruşu ile ceza sahası içerisine aşırtarak altı pasa gönderdi. Furkan´ın kaçırdığı topu önünde bulan Doğan´ın vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

36´ncı dakikada Bandırmaspor´un sol kanattan Selçuk ile kullandığı korner atışında topa yükselen Doğan´ın vuruşuyla top az farkla auta çıktı.

İlk yarı 1-1´lik eşitlikle son buldu.

52´nci dakikada Bandırmaspor´un soldan Selçuk İle kullandığı korner atışında Onur´un kafa vuruşunu kaleci Goran önledi.

56´ncı dakikada Bandırmaspor´un korner atışında defanstan dönen Pote´nin kafa vuruşuyla top üst direkten oyun alana geri döndü.

80´inci dakikada Bandırmaspor´da Abdurrahim´in pasıyla topla buluşan Del Vale´nin kontrollü ve sert vuruşuyla top kaleci Garan kurardı.

82´nci dakikada Bandırmaspor´dan Del Vale´nin ortasıyla kafa topuna kalkan Pote, kaleci Garan´a takıldı.

90+5´inci dakikada penaltı kazanan Bandırspor´da topun başına gelen İshak´ın düzgün vuruşuyla, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

Karşılaşma, Bandırmaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2020-12-27 18:10:16



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