TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Bandırmaspor: 2

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– TFF 1. Lig’in 16. haftasında Adanaspor, sahasında ağırladığı Bandırmaspor’a 21 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar

7. dakikada Celil, Bandırmaspor defansının arkasın gönderdiği topu alan Ryan ceza sahsı içine bekletmeden ortasını açtı. Topa yükselen Atalay kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 10

22. dakikada Bandırmaspor’un atağın Selçuk ceza sahası içine ortayı açtı, Traoere kafa ile topu ceza alanına aştırarak altı pasa gönderdi. Furkan topu ıskalamasının üzerine, topu önünde bulunan Doğan Can vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 11

56. dakikada Bandırmaspor kazandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içine açılan ortada Pote kafa vuruşunu yaptı. Top üst direkten döndü.

80. dakikada Abdurrahim’in De Vale’ye pas verdi. Topla buluşa Del Valle’nin sert vuruşunda Goran topu son anda çeldi.

82. dakikada Del Valle sol kanattan ceza sahası içerisine ortasını açtı. Pote’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak Goran’da kaldı.

90+6. dakikada penaltı vuruşunu kazanan Bandırspor’da topun başına İshak geçti. Kalenin soluna sert şut çeken İshak topu ağlarla buluşturdu. 12



Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Cihan Aydın, Cem Özbay, Mehmet Emin Tuğral

Adanaspor: Goran xx, Canberk xx, Hakan xx, Donkor xx, Furkan xx, Celil xx, Atalay xx (Berkan Firat dk. 84 ?), Serhat xx (Cenk dk. 88 ?), Ryan xx, Ergin xx (Ozan Papaker dk. 84 ?), Ömer xx (Belem dk. 72 x)

Yedekler: Burak, İsmail, Ahmet, Umut, Eren

Teknik Sorumlu: Semih Özü

Bandırmaspor: Gökhan xx, Orhan xx, Gökay xx, Onur xx (Mehmet Yiğit dk. 90+6 ?), Abdurrahim xx, İshak xx, S. Alibaz xx (Del Valle dk. 72 x), Doğan Can xx (Ba dk. 84 ?), Pote xx, Landel xx, Traore x (Anıl dk. 46 x)

Yedekler: Kurtuluş, A. Serçek, Feyyaz, Hakn, Erkan

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Atalay Babacan (dk. 7) (Adanaspor), Doğancan Davas (dk. 22), İshak (dk. 90+6) (Bandırmaspor)

Sarı Kartlar: Donkor, Celil Yüksel, Furkan Şeker (Adanaspor), Pote (Bandırmaspor)

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