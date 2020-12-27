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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Semih Özü: ”Rakibimiz daha arzulu oynadı”

İHA

Semih Özü: ”Rakibimiz daha arzulu oynadı”

Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü, Bandırmaspor maçının ardından, ”İkinci yarı rakibimiz daha istekli daha arzulu oynadı, biz ise daha çok kapanıp kontra ile gol bulmaya çalıştık fakat yapamadık” dedi.
TFF 1. Lig’in 16. haftasında Adanaspor sahasında Bandırmaspor’a 21 mağlup oldu. Takımın teknik sorumlusu Semih Özü, "Son üç dört maçımızda hep şikayet ettiğimiz şey maça iyi başlayamamaktı. Bugün maça iyi başladık, ilk yarıyı iyi oynadık öne geçtik. 34 tane pozisyonumuz var. Bireysel bir hatadan maç 11’e geldi. İkinci yarı rakibimiz daha istekli daha arzulu oynadı. Biz daha çok kapandık, kontra atak ile ileri çıkmayı düşündük fakat çok yapamadık. Rakibimizin oyuna giren oyuncularımız etkili oldu. Buna rağmen 90+3’de Ryan’la bir pozisyonumuz var daha böyle darbeli bir vuruşla maçı 21’ getirebilirdik. Fakat son dakikada verilen penaltı ile 21 mağlup olduk” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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