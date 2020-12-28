"Liman" için birlik çağrısı Platform Adana Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Saygılı: "Adana'ya bölgenin en büyük konteyner limanı kurulmalı" "Birlikte hareket edersek başarabiliriz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Liman" için birlik çağrısı Platform Adana Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Saygılı: "Adana'ya bölgenin en büyük konteyner limanı kurulmalı" "Birlikte hareket edersek başarabiliriz"

İHA

"Liman" için birlik çağrısı Platform Adana Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Saygılı: "Adana'ya bölgenin en büyük konteyner limanı kurulmalı" "Birlikte hareket edersek başarabiliriz"

Platform Adana Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Saygılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2021 yılının ekonomide hamle yılı olacağına vurgu yaptığını hatırlatarak, “Bu hamlede yerimizi almak için çaba harcamalıyız. Bu kapsamda Adana’ya kurulacak konteyner limanı kent ekonomimiz açısından büyük önem taşıyor” dedi.
Saygılı, konuya ilişkin açıklamasında, Adana’nın güçlü sanayi kültürü, lojistik avantajları ve coğrafi konumu ile Türkiye’nin Güneydeki en güçlü ili olduğunu, bu ekonomik gücün kurulacak bir konteyner limanı ile taçlanacağını savundu.
Yaşanan pandemi sürecinin tüm ekonomik tahminleri alt üst ettiğini, sağlıkta olduğu gibi ekonomide de yaralar alındığını ancak, bütün bunların Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasının önüne geçemeyeceğini belirterek, “Yeter ki birlikte hareket edebilen, birlikte düşünebilen, birlikte ortak geleceğe doğru emin adımlarla ilerleyelim” dedi.
Adana’nın Türkiye’nin ilk sanayileşen kentleri arasında olduğunu hatırlatan Saygılı, bugün Türk Sanayisinin Güneydeki Üssü konumundaki Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nin Türkiye genelindeki 300’den fazla OSB arasında ilk 6’da yer aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:
“AOSB’nin yanı sıra yeni kurulan ve kurulma çalışmaları devam eden ihtisas organize sanayi bölgelerimizle gücümüze güç katıyoruz. Bu kapsamda en büyük eksiğimiz ise bir konteyner limanımızın olmamasıdır. Adana’ya bölgenin en büyük konteynır limanının kurulması için tüm kent dinamikleriyle çaba harcamalıyız.”
Ramazan Saygılı, “Adanamız daha yakın ve daha erişilebilir bir limanda dünyanın tüm merkezlerine ihracat yapabilme, üretimlerini pazarlayabilme potansiyeline sahip olmalıdır. Adana olarak üretim de ihracatta da öncü kent olma konusundaki gayretli çalışmalarımızı artırmalıyız. Bölgenin en büyük konteyner limanı kurulması için tüm tarafların inisiyatif alması gerekiyor” dedi.
Saygılı, konteyner taşımacılığının sağlayacağı faydalara da dikkati çekerek, “Konteyner taşımacılığı dayanıklı ve uzun ömürlü olması sebebiyle tercih sebebidir. Konteynerler kolay doldurulup boşaltılabilmesi nedeniyle zamandan ve maliyetlerden tasarruf sağlar. Denizyolu ile yapılan taşımalarda gemiler limanda daha az bekler, maliyet bu sayede ciddi miktarda düşer. Bu taşımacılıkta her türlü ürün güvenle taşınır” diye konuştu.
Saygılı, açıklamasını, “Birlikte hareket edersek başarabiliriz. Haydi Adana” ifadeleriyle tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kışın 700 kişinin yaşadığı yaylada, salgın nedeniyle nüfus 15 kat arttı
YEREL HABERLER Kışın 700 kişinin yaşadığı yaylada, salgın nedeniyle ...
Semih Özü: ”Rakibimiz daha arzulu oynadı”
YEREL HABERLER Semih Özü: ”Rakibimiz daha arzulu oynadı”
Erkan Sözeri: ”Bugün beraberlik olsa ciğerimiz yanardı”
YEREL HABERLER Erkan Sözeri: ”Bugün beraberlik olsa ciğerimiz ...
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Bandırmaspor: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Bandırmaspor: 2
Adanaspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-2
YEREL HABERLER Adanaspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-2
Hamile kadın hastanede kanalizasyona düştü Adana’da hamile bir kadın üzerine bastığı kapağın ters dönmesi sonucu 5 metre derinliğindeki kanalizasyona düştükten sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Hamile kadın hastanede kanalizasyona düştü Adana’da ...
Hastane bahçesindeki foseptiğe düşen hamile kadın, vinçle kurtarıldı
YEREL HABERLER Hastane bahçesindeki foseptiğe düşen hamile kadın, ...
TFF 1. Lig: Adanaspor:1 - Bandırmaspor: 1 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adanaspor:1 - Bandırmaspor: 1 (İlk yarı ...
Adanaspor- Bandırmaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Adanaspor- Bandırmaspor (FOTOĞRAFLAR)
Adana polisi, kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Adana polisi, kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
Adana polisi sokak köpeklerini unutmadı
YEREL HABERLER Adana polisi sokak köpeklerini unutmadı
Belediyeden isteklerini dilek ağacına yazıyorlar Adana'da vatandaşlar isteklerini dilek ağacına yazıyor, Çukurova Belediyesi yönetimi de bu beklentileri 2021 yılında gerçekleştirmeyi taahhüt ediyor
YEREL HABERLER Belediyeden isteklerini dilek ağacına ...
Pazarda çantadan para çalan yankesici, kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Pazarda çantadan para çalan yankesici, kaçarken ...
Evleri yanınca çadırda kalan ailenin eşyalarını çaldılar Eşyaları çalınan aile hayırseverlerden yardım bekliyor Dilek Demir: “2 gün çuvalda yattık”
YEREL HABERLER Evleri yanınca çadırda kalan ailenin eşyalarını ...
Uslanmaz yankesici yaşlı kadın tutuklandı Adana’da 3 ay önce de yankesicilikten tutuklanan ancak bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan yaşlı kadın yankesicilik yaparken yakalanıp tutuklandı
YEREL HABERLER Uslanmaz yankesici yaşlı kadın tutuklandı Adana’da 3 ...
Adana´da sahte ve kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Adana´da sahte ve kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
Parasını alamadı darp edildi, çıkan kavgada iki kişi yaralandı Adana’da 10 bin lira borç verdiği şahıs tarafından darp edilen zanlı, babası, ağabeyi ve kuzeni ile birlikte kavgaya karışırken biri tabanca diğeri ise bıçakla iki kişinin yaralanmasına neden oldu
YEREL HABERLER Parasını alamadı darp edildi, çıkan kavgada iki kişi ...
Adana'da silahlı borç kavgası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da silahlı borç kavgası: 2 yaralı
Engellilere manuel ve akülü tekerlekli sandalye dağıtıldı
YEREL HABERLER Engellilere manuel ve akülü tekerlekli sandalye ...
Sokağa çıkma kısıtlamasında güvercinle yakalandı Adana’da sokağa çıkma kısıtlamasında elinde güvercinle yakalanan çocuk ailesine teslim edilirken, güvercin de sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında güvercinle ...
Filyasyon ekibi bin sağlık çalışanına aylık 10 GB internet
YEREL HABERLER Filyasyon ekibi bin sağlık çalışanına aylık 10 GB ...
Adana Demirspor artık fikstüre maç maç bakıyor Adana Demirspor'un başarılı stoperi Okan Alkan: “Şampiyon olup tarihte yer almak isterim”
YEREL HABERLER Adana Demirspor artık fikstüre maç maç bakıyor Adana ...
Adana’da sahte içki operasyonu Adana polisi yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere bin 475 litre ve 110 şişe sahte içki, 430 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirdi
YEREL HABERLER Adana’da sahte içki operasyonu Adana polisi yılbaşı ...
At, eşek ve katırlara takılan çiplerle kaçak kesimin önüne geçilecek
YEREL HABERLER At, eşek ve katırlara takılan çiplerle kaçak kesimin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X