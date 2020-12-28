Adana’da kaçakçılık operasyonu Operasyonda 260 paket kaçak sigara, 83 kaçak cep telefonu ve 33 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana polisi yaptığı operasyonda 260 paket kaçak sigara, 83 kaçak cep telefonu ve 33 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri 3 ayrı adreste kaçak ürün bulunduğu bilgisine ulaştı. 3 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskında 260 paket kaçak sigara, 83 kaçak cep telefonu ve 33 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.