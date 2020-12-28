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Kıskançlık krizine girip eşini banyoda bıçakladı Adana’da bir koca kendisinden 19 yaş küçük eşini kıskançlık krizine girerek önce balkonda darp etti daha sonra banyoda defalarca bıçakladı Zanlı olaydan hemen sonra polis tarafından yakalanırken kadın hastaneye kaldırıldı

İHA

Kıskançlık krizine girip eşini banyoda bıçakladı Adana’da bir koca kendisinden 19 yaş küçük eşini kıskançlık krizine girerek önce balkonda darp etti daha sonra banyoda defalarca bıçakladı Zanlı olaydan hemen sonra polis tarafından yakalanırken kadın hastaneye kaldırıldı

Adana’da bir koca kendisinden 19 yaş küçük eşini kıskançlık krizine girerek önce balkonda d darp edip daha sonra banyoda defalarca bıçakladı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1312 sokaktaki 3 katlı evin 3. katında meydana geldi. İddiaya göre, Kevser El İsa Hasan (20) bir süre önce İmad El Mansur Muhammet Suphi (39) ile evlendi. Ancak Suphi eşini çok kıskandığı için ikili arasında sürekli tartışma başladı. Eşinin balkona dahi çıkmasını istemeyen Suphi, dün eşiyle yine kıskançlık yüzünden tartıştı. Bu sırada Kevser El İsa Hasan balkona çıktı. Sinir krizi geçiren koca, eşini önce balkonda darp etmeye başladı. Genç kadın çığlık atıp yardım istedi. Sesi duyan komşuları polisi aradı. Suphi, kadını banyoya götürerek burada defalarca bıçakladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kıskançlık krizine giren kocayı gözaltına aldı. Kadın ise ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Zanlının emniyetteki sorgusu devam ediyor. Bu arada kadının balkonda darp edildiğini gören bir vatandaş ise “Kadını balkonda darp ediyordu, kadın çağlık attı. Daha sonra kadını içeri götürüp banyoda bıçaklamış” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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