Birlikte yaşadığı kadını balkonda dövüp, banyoda bıçakladı



Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da İmad El-Mansur Muhammet Suphi (39), dini nihakla birlikte yaşadığı Kevser El-İsa Hasan'ı (20) kıskançlık nedeniyle balkonda dövüp, banyoda belinden ve sırtından bıçaklayarak, yaraladı. Suriyeli genç kadın, hastaneye kaldırılırken, vatandaşı Suphi ise gözaltına alındı.

Olay, dün merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi´nde 3 katlı binanın 3´üncü katındaki dairede meydana geldi. Bir süre önce dini nikahla birlikte yaşamaya başlayan Suriye uyruklu Kevser El-İsa Hasan ile İmad El-Mansur Muhammet Suphi'nin, kıskançlık nedeniyle sürekli tartıştığı iddia edildi. Genç kadının balkona dahi çıkmasını istemediği öne sürülen Suphi, gece saatlerinde Kevser El-İsa Hasan ile yine kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma, kavgaya dönüşünce Kevser El-İsa Hasan, balkona çıktı. Bunu gören Suphi, kadını balkonda dövmeye başladı. Kevser El-İsa Hasan´ın yardım çığlıklarını duyan komşuları, polise bildirdi. Bu sırada Suphi, genç kadını banyoya götürerek, defalarca bıçakladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, İmad El-Mansur Muhammet Suphi'yi gözaltına aldı. Belinden ve sırtından yaralanan Kevser El-İsa Hasan ise sağlık görevlilerince ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü.

Kevser El-İsa Hasan´ın balkonda darbedildiğini gören kişi, "Kadının çığlıklarını duyduk. Sürekli tartışıyorlardı. Daha sonra kadını içeri götürüp, banyoda bıçaklamış" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2020-12-28 10:05:33



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