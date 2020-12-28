Birlikte yaşadığı kadını balkonda dövüp, banyoda bıçakladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Birlikte yaşadığı kadını balkonda dövüp, banyoda bıçakladı

DHA

Birlikte yaşadığı kadını balkonda dövüp, banyoda bıçakladı


Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da İmad El-Mansur Muhammet Suphi (39), dini nihakla birlikte yaşadığı Kevser El-İsa Hasan'ı (20) kıskançlık nedeniyle balkonda dövüp, banyoda belinden ve sırtından bıçaklayarak, yaraladı. Suriyeli genç kadın, hastaneye kaldırılırken, vatandaşı Suphi ise gözaltına alındı. 
Olay, dün merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi´nde 3 katlı binanın 3´üncü katındaki dairede meydana geldi. Bir süre önce dini nikahla birlikte yaşamaya başlayan Suriye uyruklu Kevser El-İsa Hasan ile İmad El-Mansur Muhammet Suphi'nin, kıskançlık nedeniyle sürekli tartıştığı iddia edildi. Genç kadının balkona dahi çıkmasını istemediği öne sürülen Suphi, gece saatlerinde Kevser El-İsa Hasan ile yine kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma, kavgaya dönüşünce Kevser El-İsa Hasan, balkona çıktı. Bunu gören Suphi, kadını balkonda dövmeye başladı. Kevser El-İsa Hasan´ın yardım çığlıklarını duyan komşuları, polise bildirdi. Bu sırada Suphi, genç kadını banyoya götürerek, defalarca bıçakladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, İmad El-Mansur Muhammet Suphi'yi gözaltına aldı. Belinden ve sırtından yaralanan Kevser El-İsa Hasan ise sağlık görevlilerince ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü.
Kevser El-İsa Hasan´ın balkonda darbedildiğini gören kişi, "Kadının çığlıklarını duyduk. Sürekli tartışıyorlardı. Daha sonra kadını içeri götürüp, banyoda bıçaklamış" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2020-12-28 10:05:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hırsızlık şüphelileri polise ateş açıp, kaçmaya çalıştı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelileri polise ateş açıp, kaçmaya ...
Kıskançlık krizine girip eşini banyoda bıçakladı Adana’da bir koca kendisinden 19 yaş küçük eşini kıskançlık krizine girerek önce balkonda darp etti daha sonra banyoda defalarca bıçakladı Zanlı olaydan hemen sonra polis tarafından yakalanırken kadın hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Kıskançlık krizine girip eşini banyoda ...
Adana’da kaçakçılık operasyonu Operasyonda 260 paket kaçak sigara, 83 kaçak cep telefonu ve 33 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana’da kaçakçılık operasyonu Operasyonda 260 paket ...
Hırsızlar fark edilince polise ateş etti Adana’da bir eve hırsızlık amacıyla giren 4 kişi, fark edilince yaşanan kovalamaca sırasında polise tabanca ile ateş etti Polise ateş ederken güvenlik kamerası tarafından görüntülenen zanlılar yakalanıp tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızlar fark edilince polise ateş etti Adana’da bir ...
Hindiler onu kendi işinin patronu yaptı 5 ayda 23 bin TL kazanan Veli Gürdal, taleplere yetişemediğini belirtti
YEREL HABERLER Hindiler onu kendi işinin patronu yaptı 5 ayda 23 bin ...
Hemşireler, kaybettikleri hastalarla anılarını unutamıyor Pandemi Acil Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Mukaddes Beke: “Kaybettiğimiz her hasta bizi çok etkiliyor” “Dışarıdaki insanlar maskeyle zorlanırken buradakiler oksijen maskesiz nefes alamıyor” “Yaşlılar kendilerini kötü hissediyor”
YEREL HABERLER Hemşireler, kaybettikleri hastalarla anılarını ...
Kanalizasyona düşen hamile kadının bebeğinin durumu iyi Adana’da iki çocuğu ve eşiyle hastaneye gittiği sırada 5 metre derinliğindeki kanalizasyona düşen kadının 3 aylık hamile olduğu, ayağının kırıldığı ve bebeğinin iyi olduğu öğrenildi
YEREL HABERLER Kanalizasyona düşen hamile kadının bebeğinin durumu ...
"Liman" için birlik çağrısı Platform Adana Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Saygılı: "Adana'ya bölgenin en büyük konteyner limanı kurulmalı" "Birlikte hareket edersek başarabiliriz"
YEREL HABERLER "Liman" için birlik çağrısı Platform Adana Yönetim ...
Kışın 700 kişinin yaşadığı yaylada, salgın nedeniyle nüfus 15 kat arttı
YEREL HABERLER Kışın 700 kişinin yaşadığı yaylada, salgın nedeniyle ...
Semih Özü: ”Rakibimiz daha arzulu oynadı”
YEREL HABERLER Semih Özü: ”Rakibimiz daha arzulu oynadı”
Erkan Sözeri: ”Bugün beraberlik olsa ciğerimiz yanardı”
YEREL HABERLER Erkan Sözeri: ”Bugün beraberlik olsa ciğerimiz ...
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Bandırmaspor: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Bandırmaspor: 2
Adanaspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-2
YEREL HABERLER Adanaspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-2
Hamile kadın hastanede kanalizasyona düştü Adana’da hamile bir kadın üzerine bastığı kapağın ters dönmesi sonucu 5 metre derinliğindeki kanalizasyona düştükten sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Hamile kadın hastanede kanalizasyona düştü Adana’da ...
Hastane bahçesindeki foseptiğe düşen hamile kadın, vinçle kurtarıldı
YEREL HABERLER Hastane bahçesindeki foseptiğe düşen hamile kadın, ...
TFF 1. Lig: Adanaspor:1 - Bandırmaspor: 1 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adanaspor:1 - Bandırmaspor: 1 (İlk yarı ...
Adanaspor- Bandırmaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Adanaspor- Bandırmaspor (FOTOĞRAFLAR)
Adana polisi, kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Adana polisi, kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
Adana polisi sokak köpeklerini unutmadı
YEREL HABERLER Adana polisi sokak köpeklerini unutmadı
Belediyeden isteklerini dilek ağacına yazıyorlar Adana'da vatandaşlar isteklerini dilek ağacına yazıyor, Çukurova Belediyesi yönetimi de bu beklentileri 2021 yılında gerçekleştirmeyi taahhüt ediyor
YEREL HABERLER Belediyeden isteklerini dilek ağacına ...
Pazarda çantadan para çalan yankesici, kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Pazarda çantadan para çalan yankesici, kaçarken ...
Evleri yanınca çadırda kalan ailenin eşyalarını çaldılar Eşyaları çalınan aile hayırseverlerden yardım bekliyor Dilek Demir: “2 gün çuvalda yattık”
YEREL HABERLER Evleri yanınca çadırda kalan ailenin eşyalarını ...
Uslanmaz yankesici yaşlı kadın tutuklandı Adana’da 3 ay önce de yankesicilikten tutuklanan ancak bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan yaşlı kadın yankesicilik yaparken yakalanıp tutuklandı
YEREL HABERLER Uslanmaz yankesici yaşlı kadın tutuklandı Adana’da 3 ...
Adana´da sahte ve kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Adana´da sahte ve kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X