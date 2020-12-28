Adana'da, DEAŞ propagandasına 2 gözaltı

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ADANA, (DHA)ADANA´da, terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı belirlenen 1'i kadın 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı tespit edilen 1'i kadın 2 şüphelinin yaşadığı, Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi´ndeki eve baskın yaptı. Şüpheliler, gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 2 cep telefonu, tablet bilgisayar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2020-12-28 12:25:07



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