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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

İHA

Adana'da Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Adana'da bir evde yapılan aramada Roma dönemine ait tarihi eserler bulundu.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Yüreğir ilçesi Geçitli Mahallesi'nde O.Y. isimli şahsın evinde kültür ve tabiat varlığı bulundurduğu bilgisi alınması üzerine adli makamlardan alınan talimatla şahsın ikametinde arama yapıldı.
Yapılan aramada, kültür ve tabiat varlığı kapsamında olan Roma dönemine ait 1 adet mermer mezar siteli, 2 adet mermer sütun tabanı, 1 adet mermer sütun başı, 1 adet haç figürlü taş obje ve çok miktarda kırılmış halde çini işlemeli terra kota (kilden imal edilmiş tabak) objeleri ele geçirildi.
Olayla ilgili O.Y. adlı şüpheli gözaltına alındı.

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