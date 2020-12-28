Kocaispir: "Gençlik Merkezi çok yakında hizmete girecek"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Cumhuriyet Mahallesi’nde inşaatı devam eden ‘Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Tesisin kısa sürede tamamlanarak Yüreğirli gençlerin hizmetine sunulacağını belirten Başkan Kocaispir, “Gençlerimiz çok yakında burada eğitimden spora kadar diledikleri tüm hizmetlere ulaşabilecekler” dedi.

Kocaispir, tesisin gençlerin zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilmeleri, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle daha çok vakit geçirebilmeleri adına önemli bir merkez olacağını söyledi.

470 metrekare kapalı alanda projelendirilen ‘Gençlik Merkezi’nin içerisinde konferans salonu, derslikler ve özel ders çalışma odaları yer alacak.

Açık alanında futbol, basketbol ve tenis sahaları, fitness grubu, çocuklar için yaş gruplarına göre oyun alanları da bulunan tesise gelecek çocuklar ve gençler, burada eğitimden spora kadar diledikleri tüm hizmetlere ulaşabilecekler.

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