Evinde Roma döneminden eserler bulunan şüpheliye gözaltı

ADANA, (DHA)ADANA´da, jandarma ekiplerinin eve yaptığı baskında; Roma dönemine ait mermer mezar kabartması, sütun tabanları, sütun başı ve çeşitli objeler ele geçirildi. Ev sahibi O.Y., gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Geçitli Mahallesi´nde yaşayan O.Y.´nin, evinde tarihi eser bulundurduğu ihbarını aldı. O.Y.´nin evine baskın yapan ekipler, aramalarda Roma dönemine ait mermer mezar kabartması, 2 mermer sütun tabanı, sütun başı, haç figürlü taş obje ve kırılmış halde çok sayıda çini işlemeli kil tabak ele geçirdi. O.Y., gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR
2020-12-28 13:44:13
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