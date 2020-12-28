Bilgili: "Kozan’da her 4 seçmenden biri AK Parti üyesi"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilgili: "Kozan’da her 4 seçmenden biri AK Parti üyesi"

İHA

Bilgili: "Kozan’da her 4 seçmenden biri AK Parti üyesi"

AK Parti Kozan İlçe Başkanlığı 2020 yılında 5 bin 82 yeni üye kaydı gerçekleştirdi.
AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili, yaptığı açıklamada, 2020 yılında pandemi, terörle ve depremler ile mücadele edilen bir yılda AK Parti’nin hizmetlerinin vatandaşın siyasette kendilerini tercih etmesini sağladığını ifade ederek, millet ile el ele hizmete devam edeceklerini belirtti.
Bilgili, 2020 yılında mahalle mahalle seçmenler ile bir araya gelerek ilk günkü hizmet anlayışının vatandaşların sorunlarını yeterince çözmek için yoğun mesai yaptıkları bir yıl olduğunu kaydetti.
Bu yıl Kozan’da 5 bin 82 vatandaşın siyasi parti tercihini AK Parti’den yana kullanarak Kozan’da her 4 seçmenden birinin AK Parti üyesi olduğunu belirten Bilgili, toplam 23 bin 463 üye sayısına ulaştıklarını belirtti.
2020 yılının hem ülke hem de bölge adına felaketlerle dolu bir yıl olmasına rağmen Türkiye’nin bu süreçten başarı ile çıktığını söyleyen Bilgili, "Tüm dünya korona virüs salgınında büyük bir savaş verirken Türkiye bu savaşı tüm sıkıntılı süreçlere göre en az hasarla atlatmanın mücadelesini başarı ile verdi. Tüm dünyanın başarısını konuştuğu ülkemizde yerli otomobilimiz ile sanayimiz, sağlık sektörümüz, yerli İHA ve SİHA’larımız ile tüm dünyanın konuştuğu bir ülke olmayı başardık. Tüm bunları ülkemize içeriden ve dışardan saldıran terör örgütlerine rağmen büyük bir mücadele ile vatandaşlarımız ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, yönetimi ile bu başarıyı sağladık. 2020 yılında yaşanan tüm bu zorlu sürece hep bilirlikte göğüs gererek ve 2023 güçlü Türkiyesine emin adımlar ile yürümeye devam ediyoruz. Yerelden genele vatandaşlarımızın desteği ile 2021 yılında daha güçlü büyüyen Türkiye olma yolunda ilerliyoruz. Halkımızla birlikte inşallah 2021 yılında hep birlikte büyüyen tam bağımsız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hızla ilerlediğimiz sağlıkla huzurla 2023 hedefine koşan bir ülke olacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi Gözaltına ...
Ceyhan Emniyeti araç filosunu güçlendirdi
YEREL HABERLER Ceyhan Emniyeti araç filosunu güçlendirdi
Evinde Roma döneminden eserler bulunan şüpheliye gözaltı
YEREL HABERLER Evinde Roma döneminden eserler bulunan şüpheliye ...
Kocaispir: "Gençlik Merkezi çok yakında hizmete girecek"
YEREL HABERLER Kocaispir: "Gençlik Merkezi çok yakında hizmete ...
Adana'da Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da Roma dönemine ait tarihi eserler ele ...
Çukurova Belediyesi çocukların yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Çukurova Belediyesi çocukların yüzünü güldürdü
Adana'da, DEAŞ propagandasına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Adana'da, DEAŞ propagandasına 2 gözaltı
Adana’da jandarma 5 hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelileri yakaladı
YEREL HABERLER Adana’da jandarma 5 hırsızlık olayını gerçekleştiren ...
Adana’da 120 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana’da 120 litre kaçak içki ele geçirildi
DEAŞ propagandası yapan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER DEAŞ propagandası yapan 2 kişi yakalandı
Sosyal mesafeyi korumayanlara torpilli şaka Adana’da market sahibi sosyal mesafesiz oturanları torpil patlatarak ayırdı Ferdi Şen: “Tarkan ve kurt gibi ayrılmıyorlardı” “Bir daha görsem yine yapardım”
YEREL HABERLER Sosyal mesafeyi korumayanlara torpilli şaka Adana’da ...
Birlikte yaşadığı kadını balkonda dövüp, banyoda bıçakladı
YEREL HABERLER Birlikte yaşadığı kadını balkonda dövüp, banyoda ...
Hırsızlık şüphelileri polise ateş açıp, kaçmaya çalıştı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelileri polise ateş açıp, kaçmaya ...
Kıskançlık krizine girip eşini banyoda bıçakladı Adana’da bir koca kendisinden 19 yaş küçük eşini kıskançlık krizine girerek önce balkonda darp etti daha sonra banyoda defalarca bıçakladı Zanlı olaydan hemen sonra polis tarafından yakalanırken kadın hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Kıskançlık krizine girip eşini banyoda ...
Adana’da kaçakçılık operasyonu Operasyonda 260 paket kaçak sigara, 83 kaçak cep telefonu ve 33 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana’da kaçakçılık operasyonu Operasyonda 260 paket ...
Hırsızlar fark edilince polise ateş etti Adana’da bir eve hırsızlık amacıyla giren 4 kişi, fark edilince yaşanan kovalamaca sırasında polise tabanca ile ateş etti Polise ateş ederken güvenlik kamerası tarafından görüntülenen zanlılar yakalanıp tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızlar fark edilince polise ateş etti Adana’da bir ...
Hindiler onu kendi işinin patronu yaptı 5 ayda 23 bin TL kazanan Veli Gürdal, taleplere yetişemediğini belirtti
YEREL HABERLER Hindiler onu kendi işinin patronu yaptı 5 ayda 23 bin ...
Hemşireler, kaybettikleri hastalarla anılarını unutamıyor Pandemi Acil Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Mukaddes Beke: “Kaybettiğimiz her hasta bizi çok etkiliyor” “Dışarıdaki insanlar maskeyle zorlanırken buradakiler oksijen maskesiz nefes alamıyor” “Yaşlılar kendilerini kötü hissediyor”
YEREL HABERLER Hemşireler, kaybettikleri hastalarla anılarını ...
Kanalizasyona düşen hamile kadının bebeğinin durumu iyi Adana’da iki çocuğu ve eşiyle hastaneye gittiği sırada 5 metre derinliğindeki kanalizasyona düşen kadının 3 aylık hamile olduğu, ayağının kırıldığı ve bebeğinin iyi olduğu öğrenildi
YEREL HABERLER Kanalizasyona düşen hamile kadının bebeğinin durumu ...
"Liman" için birlik çağrısı Platform Adana Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Saygılı: "Adana'ya bölgenin en büyük konteyner limanı kurulmalı" "Birlikte hareket edersek başarabiliriz"
YEREL HABERLER "Liman" için birlik çağrısı Platform Adana Yönetim ...
Kışın 700 kişinin yaşadığı yaylada, salgın nedeniyle nüfus 15 kat arttı
YEREL HABERLER Kışın 700 kişinin yaşadığı yaylada, salgın nedeniyle ...
Semih Özü: ”Rakibimiz daha arzulu oynadı”
YEREL HABERLER Semih Özü: ”Rakibimiz daha arzulu oynadı”
Erkan Sözeri: ”Bugün beraberlik olsa ciğerimiz yanardı”
YEREL HABERLER Erkan Sözeri: ”Bugün beraberlik olsa ciğerimiz ...
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Bandırmaspor: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Bandırmaspor: 2

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X