Adana´da `torbacı´ operasyonu: 21 tutuklama

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da `torbacı´ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 21-27 Aralık tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 101 kişi gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla `torbacı´ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
21-27 Aralık tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 60 adrese baskın düzenlendi. 101 şüphelinin yakalanıp, gözaltına alındığı operasyonlarda, 23 kilo 390 gram esrar, 1 kilo 917 gram bonzai, 702 adet uyuşturucu hap, 114 gram metamfetamin, 10 gram eroin ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 101 şüpheliden 21´i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2020-12-29 09:43:46
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