Adana'da DEAŞ'lı terörist, tarım işçilerinin çadır bölgesinde yakalandı

ADANA, (DHA)SURİYE´den yasa dışı yollarla Türkiye´ye gelen, terör örgütü DEAŞ üyesi A.Ş., Adana´da tarım işçilerinin kaldığı çadır bölgesinde yakalanıp, gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı, Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi´nde tarım işçilerinin kaldığı çadırlar bölgesindeki Suriye uyruklu A.Ş.´nin, ocak ayında yasa dışı yollarla Suriye´ye giderek, terör örgütü DEAŞ adına savaştığını, mayısta ise yine kaçak olarak Türkiye´ye giriş yaptığını tespit etti. Bunun üzerine bölgeye baskın yapan ekipler, A.Ş.´yi yakalayıp, gözaltına aldı. A.Ş.'nin kaldığı yerde, cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR
2020-12-29 13:50:56
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