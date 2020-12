Yumurta "altın" oldu Artan yumurta fiyatlarından satıcılar da şikayetçi Adana Perakendeci, Kasaplar, Tavuk ve Balık Eti Satıcıları Odası Başkanı Murat Yağmur: “Aracılar mesajlaşma grubu kurmuş, fiyatları oradan belirliyorlar”

Son dönemde yumurtanın kep fiyatı yüzde 30’un üzerinde artarak neredeyse kırmızı etle yarışır hale geldi. Adana Perakendeci, Kasaplar, Tavuk ve Balık Eti Satıcıları Odası Başkanı Murat Yağmur, “Kesinlikle bu aracıların fiyatları yükselttiğini biliyoruz. Küçük esnaf bu fiyatları arttırmıyor. Marketlerde fiyatlarlar daha yüksek. Fiyatlardan şikayetçiyiz. Yumurta aracıları bir mesajlaşma grubu kurmuş, fiyatları da oradan belirliyorlar” dedi.

Pandemi döneminde uzaktan eğitim ve evden çalışma kahvaltı alışkanlığını artırırken, bu dönemde yumurta tüketimi de arttı. Yumurtanın 30'lu paket fiyatı 2530 liranın üzerine çıkarak neredeyse kırmızı et ile yarışmaya başladı. Bazı zincir marketlerde ise fiyatlar 35 liranın da üzerine çıktı. Bu fiyatlar ise hem alıcıları hem de satıcıları şikayet ettirdi. Satıcılar ise fiyatların yumurta aracıları nedeniyle arttığını öne sürdü.



“Kep 26 liraya ulaştı”

Adana Perakendeci, Kasaplar, Tavuk ve Balık Eti Satıcıları Odası Başkanı Murat Yağmur, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Geçen ay kepini 22 liraya aldığımız yumurtaları şu anda 24 liraya alıyoruz. 26 liraya da satıyoruz. Bununla ilgili ortalıkta spekülasyonlar dönüyor. Kesinlikle bu fiyatları aracıların yükselttiğini biliyoruz. Bunun için gerekli önlemlerimizi aldık. Devletimiz de gerekli çalışmaları yapıyor ve eski fiyatlara düşeceğini tahmin ediyoruz. Et ve tavuk fiyatları bir ara aldı başını gitmişti, daha sonra bizim açıklamalarımız ve devletin tedbirleri sonucu fiyatlar normale geri indi. Bu ortada gezenler, ikinci ve üçüncü el satanlardan dolayı fiyatlar farklı oluyor. Geçen sene bu dönemde yumurtanın kepi 1516 liraydı. Şuanda 26 liraya kadar çıktı. Yumurtada KDV oranı da yok. Normal KDV oranı var. Fiyatlar hep sabit” diye konuştu.



“Marketlerde fiyatlar aldı başını gidiyor”

Zincir marketlerde fiyatların daha da yüksek olduğunu belirten Yağmur, “Yumurtaları vatandaşlarımız bildikleri, her zaman aldıkları yerden alırlarsa fiyatlar zaten orada ortaya çıkar. Marketlerde de fiyatlar aldı başını gidiyor. Marketler de fiyatları çok yükseltiyor. Küçük esnafla alakası yok bunun” ifadelerini kullandı.

Yumurta fiyatlarının kırmızı et fiyatlarıyla yarıştığını da söyleyen Yağmur, “Denk olmaya geliyor hemen hemen. Biz şuanda tavuktaki fiyat artışını durdurmuş bulunmaktayız. Gerçekten küçük esnaf bu fiyatları arttırmıyor. Denetim yapılmasını istiyoruz. Fiyatlardan şikayetçiyiz. Esnafta fiyatları tutturamıyor. Bugün alıyor 3 liraya, diğer sabah alıyor 5 liraya. Bu yumurta aracıları kendi aralarında bir mesajlaşma grubu kurmuş. Oradan fiyatları belirliyorlar. Herkes aynı fiyattan satmaya çalışıyor” şeklinde konuştu.



“Fiyatı öğrenip almaktan vazgeçenlerde var”

Esnaf Ahmet Kayar ise geçen yıla göre fiyatların yüzde 30 arttığını kaydederek, şunları söyledi:

“Ortalama yumurta fiyatları yüzde 30 arttı. Daha önceleri yumurta baya bir düşüktü. Pandemi nedeniyle de talep olunca fiyatlar arttı. Fiyatları bizlerde yüksek buluyoruz. Vatandaşlarda şikayetçi. Bizlerde satıcı olarak sıkıntı yaşıyoruz. Ucuz fiyata satsak daha çok sürümümüz olur. Fiyatı öğrenip almaktan vazgeçenler de var. Gün geçtikte fiyatlar daha da yükseliyor. Toptancılar kendi aralarında yükseltiyor. Bu artışın sebebi de aracılar. Üreticiler değil. İnsanlar et ve tavuk almayı bırakın yumurta alamayacak duruma geldi.”

