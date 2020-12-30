Yumurta "altın" oldu Artan yumurta fiyatlarından satıcılar da şikayetçi Adana Perakendeci, Kasaplar, Tavuk ve Balık Eti Satıcıları Odası Başkanı Murat Yağmur: “Aracılar mesajlaşma grubu kurmuş, fiyatları oradan belirliyorlar”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yumurta "altın" oldu Artan yumurta fiyatlarından satıcılar da şikayetçi Adana Perakendeci, Kasaplar, Tavuk ve Balık Eti Satıcıları Odası Başkanı Murat Yağmur: “Aracılar mesajlaşma grubu kurmuş, fiyatları oradan belirliyorlar”

İHA

Yumurta "altın" oldu Artan yumurta fiyatlarından satıcılar da şikayetçi Adana Perakendeci, Kasaplar, Tavuk ve Balık Eti Satıcıları Odası Başkanı Murat Yağmur: “Aracılar mesajlaşma grubu kurmuş, fiyatları oradan belirliyorlar”

Son dönemde yumurtanın kep fiyatı yüzde 30’un üzerinde artarak neredeyse kırmızı etle yarışır hale geldi. Adana Perakendeci, Kasaplar, Tavuk ve Balık Eti Satıcıları Odası Başkanı Murat Yağmur, “Kesinlikle bu aracıların fiyatları yükselttiğini biliyoruz. Küçük esnaf bu fiyatları arttırmıyor. Marketlerde fiyatlarlar daha yüksek. Fiyatlardan şikayetçiyiz. Yumurta aracıları bir mesajlaşma grubu kurmuş, fiyatları da oradan belirliyorlar” dedi.
Pandemi döneminde uzaktan eğitim ve evden çalışma kahvaltı alışkanlığını artırırken, bu dönemde yumurta tüketimi de arttı. Yumurtanın 30'lu paket fiyatı 2530 liranın üzerine çıkarak neredeyse kırmızı et ile yarışmaya başladı. Bazı zincir marketlerde ise fiyatlar 35 liranın da üzerine çıktı. Bu fiyatlar ise hem alıcıları hem de satıcıları şikayet ettirdi. Satıcılar ise fiyatların yumurta aracıları nedeniyle arttığını öne sürdü.

“Kep 26 liraya ulaştı”
Adana Perakendeci, Kasaplar, Tavuk ve Balık Eti Satıcıları Odası Başkanı Murat Yağmur, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Geçen ay kepini 22 liraya aldığımız yumurtaları şu anda 24 liraya alıyoruz. 26 liraya da satıyoruz. Bununla ilgili ortalıkta spekülasyonlar dönüyor. Kesinlikle bu fiyatları aracıların yükselttiğini biliyoruz. Bunun için gerekli önlemlerimizi aldık. Devletimiz de gerekli çalışmaları yapıyor ve eski fiyatlara düşeceğini tahmin ediyoruz. Et ve tavuk fiyatları bir ara aldı başını gitmişti, daha sonra bizim açıklamalarımız ve devletin tedbirleri sonucu fiyatlar normale geri indi. Bu ortada gezenler, ikinci ve üçüncü el satanlardan dolayı fiyatlar farklı oluyor. Geçen sene bu dönemde yumurtanın kepi 1516 liraydı. Şuanda 26 liraya kadar çıktı. Yumurtada KDV oranı da yok. Normal KDV oranı var. Fiyatlar hep sabit” diye konuştu.

“Marketlerde fiyatlar aldı başını gidiyor”
Zincir marketlerde fiyatların daha da yüksek olduğunu belirten Yağmur, “Yumurtaları vatandaşlarımız bildikleri, her zaman aldıkları yerden alırlarsa fiyatlar zaten orada ortaya çıkar. Marketlerde de fiyatlar aldı başını gidiyor. Marketler de fiyatları çok yükseltiyor. Küçük esnafla alakası yok bunun” ifadelerini kullandı.
Yumurta fiyatlarının kırmızı et fiyatlarıyla yarıştığını da söyleyen Yağmur, “Denk olmaya geliyor hemen hemen. Biz şuanda tavuktaki fiyat artışını durdurmuş bulunmaktayız. Gerçekten küçük esnaf bu fiyatları arttırmıyor. Denetim yapılmasını istiyoruz. Fiyatlardan şikayetçiyiz. Esnafta fiyatları tutturamıyor. Bugün alıyor 3 liraya, diğer sabah alıyor 5 liraya. Bu yumurta aracıları kendi aralarında bir mesajlaşma grubu kurmuş. Oradan fiyatları belirliyorlar. Herkes aynı fiyattan satmaya çalışıyor” şeklinde konuştu.

“Fiyatı öğrenip almaktan vazgeçenlerde var”
Esnaf Ahmet Kayar ise geçen yıla göre fiyatların yüzde 30 arttığını kaydederek, şunları söyledi:
“Ortalama yumurta fiyatları yüzde 30 arttı. Daha önceleri yumurta baya bir düşüktü. Pandemi nedeniyle de talep olunca fiyatlar arttı. Fiyatları bizlerde yüksek buluyoruz. Vatandaşlarda şikayetçi. Bizlerde satıcı olarak sıkıntı yaşıyoruz. Ucuz fiyata satsak daha çok sürümümüz olur. Fiyatı öğrenip almaktan vazgeçenler de var. Gün geçtikte fiyatlar daha da yükseliyor. Toptancılar kendi aralarında yükseltiyor. Bu artışın sebebi de aracılar. Üreticiler değil. İnsanlar et ve tavuk almayı bırakın yumurta alamayacak duruma geldi.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uzmanından 'sahte içki' uyarısı: Öldürmezse kör ediyor
YEREL HABERLER Uzmanından 'sahte içki' uyarısı: Öldürmezse kör ...
Hazır köfte-kebap uyarısı: İçine taşlık katıp bici bici boyasıyla renk veriyorlar
YEREL HABERLER Hazır köfte-kebap uyarısı: İçine taşlık katıp bici ...
Kaçmak istediler, otomobil ile tarlaya savrulunca yakalandılar
YEREL HABERLER Kaçmak istediler, otomobil ile tarlaya savrulunca ...
Dur ihtarına uymadılar, polisten kaçarken yolun bittiğini görmeyip otomobille tarlaya düştüler Adana’da otomobille polisten kaçan iki şüpheli tarlaya düştükten sonra yaya olarak kaçmak isterken polislerin havaya ateş açması sonucunda panik yapıp yakayı ele verdiler
YEREL HABERLER Dur ihtarına uymadılar, polisten kaçarken yolun ...
Adana'da hareketli gece; Onlar kaçtı, polis yakaladı
YEREL HABERLER Adana'da hareketli gece; Onlar kaçtı, polis yakaladı
Polisten kaçan sürücü yakalandı, yasal sınırın 4 katı alkollü çıktı
YEREL HABERLER Polisten kaçan sürücü yakalandı, yasal sınırın 4 katı ...
Polisten kaçarken kaza yaptılar, araçtan bir poşet uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Polisten kaçarken kaza yaptılar, araçtan bir poşet ...
Kazada hayatını kaybeden teğmen toprağa verildi
YEREL HABERLER Kazada hayatını kaybeden teğmen toprağa verildi
Adana'da DEAŞ operasyonu Suriye'de DEAŞ terör örgütü saflarında savaştığı ve yasa dışı yollardan tekrar Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen şüpheli yakalanarak tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da DEAŞ operasyonu Suriye'de DEAŞ terör örgütü ...
Adana'da DEAŞ'lı terörist, tarım işçilerinin çadır bölgesinde yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da DEAŞ'lı terörist, tarım işçilerinin çadır ...
Ceyhan Belediyesinde en düşük maaş 3 bin 100 TL olacak
YEREL HABERLER Ceyhan Belediyesinde en düşük maaş 3 bin 100 TL ...
Bu ev ziyaretçilerin başını döndürecek
YEREL HABERLER Bu ev ziyaretçilerin başını döndürecek
AK Parti Adana İl Başkanı Ay: 'Yargıya müdahale var' diyenler, kendilerine baksın
YEREL HABERLER AK Parti Adana İl Başkanı Ay: 'Yargıya müdahale var' ...
Jandarmadan kaçan şahıs uyuşturucuyla yakalandı
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçan şahıs uyuşturucuyla yakalandı
Adana'da tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Adana'da tarihi eser operasyonu
Fabrika gibi okul Ceyhan Heydar Aliyev MTAL Lisesi, 10 ayda ürettikleri dezenfektan ve temizlik ürünlerinden 1 milyon 200 bin ciro elde etti
YEREL HABERLER Fabrika gibi okul Ceyhan Heydar Aliyev MTAL Lisesi, ...
'4 günlük kısıtlamada duygusal açlığa izin vermeyin'
YEREL HABERLER '4 günlük kısıtlamada duygusal açlığa izin vermeyin'
Üsteğmen trafik kazasında hayatını kaybetti Piyade Üsteğmen Ahmet Yıldırımer Tufanbeyli’de toprağa verilecek
YEREL HABERLER Üsteğmen trafik kazasında hayatını kaybetti Piyade ...
Birlikte yaşadığı kadını balkonda dövüp, banyoda bıçaklayan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Birlikte yaşadığı kadını balkonda dövüp, banyoda ...
Türkiye’den kaçırdıkları şifalı bitkileri ilaç olarak geri satıyorlar Adana’daki Botanik Bahçesinin müdürü Prof. Dr. Halil Çakan, doğadaki endemik bitkilerin korunması gerektiğini belirtti Prof. Dr. Halil Çakan: "Yurt dışından gelenler, endemik bitkileri kaçırıp patentini alıp bize ilaç olarak satabiliyor"
YEREL HABERLER Türkiye’den kaçırdıkları şifalı bitkileri ilaç olarak ...
Rehberden 'Ayşe, Fatma ve Mehmet' gibi isimleri arayıp 900 bin lira dolandırmışlar
YEREL HABERLER Rehberden 'Ayşe, Fatma ve Mehmet' gibi isimleri ...
Adana’da 21 torbacı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana’da 21 torbacı tutuklandı
Adana'da 39 ruhsatsız silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 39 ruhsatsız silah ele geçirildi
Adana'da 10 milyon 750 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 10 milyon 750 bin adet kaçak makaron ele ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X