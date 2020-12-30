Adana'da kısıtlamada kumar baskını; camdan atlayarak kaçmaya çalıştılar



Adana'da kısıtlamada kumar baskını; camdan atlayarak kaçmaya çalıştılarAnıl ATAR/ ADANA (DHA)ADANA´da, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde 13 ayrı iş yerine baskın yapan polis, 121 kişiye sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal etmek ve kumar oynamaktan toplam 458 bin 325 TL ceza uyguladı. Baskında polisten kaçmak için camdan atlayan 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinde kumar oynandığı yönünde ihbar üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, 1926 Aralık tarihleri arasında, kumar oynandığı belirlenen 13 iş yerine baskın yaptı. Operasyonda, 121 kişiye sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal etmek ve kumar oynamaktan toplam 458 bin 325 lira idari para cezası uygulandı. Polis, 13 iş yerini mühürlerken, iş yeri sahiplerine de kumar oynamak için yer temin etmekten adli işlem uyguladı. Ayrıca baskın sırasında camdan atlayarak kaçmaya çalışan 3 kişi de yakalandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2020-12-30 09:54:43



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