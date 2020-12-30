Mektup duygulandırdı hediyeler mutlu etti Seyhan Belediyesi, yeni yıl öncesinde babaları değişik kentlerde mahkum olan ve aileleri ilçe sınırları içinde ikamet eden 21 mahkumun 52 çocuğuna hem babalarının mektubunu hem de belediyece temin edilen yeni yıl hediyeleri teslim etti

Seyhan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yeni yıl öncesinde babaları değişik kentlerde mahkum olan ve aileleri ilçe sınırları içinde ikamet eden 21 mahkumun 52 çocuğuna hem babalarının mektubunu hem de belediyece temin edilen yeni yıl hediyeleri teslim etti.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın talimatıyla yeni yıl öncesi çocukları sevindirmek için proje üreten Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri babalarından uzak olan çocukları da unutmadı. Babaları değişik kentlerde mahkûm olan, ancak, ikameti ilçe sınırları içinde olan 52 çocuğa hem babalarının mektubu hem de hediyeleri teslim edildi.

Daha önce belirlenen ve belediye ekiplerince iletişime geçilen Seyhan’da ikamet eden 21 mahkûmlardan ilk olarak çocuklarına mektup yazması istendi. Mektuplar belediyeye ulaşınca Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri değişik mahallelerde oturan aileleri, yeni yıl öncesi tek tek ziyaret etti. Kapıyı çalan Belediye ekiplerini karşısında gören çocuklar önce şaşırdı ardından babalarının mektubu sunulunca büyük şaşkınlık yaşadı.

Babalarının mektubunu açan çocuklar duygulu anlar yaşarken Belediye ekiplerine anlamlı davranış için teşekkür ettiler. Palyaçolarla kısa süre oynayan çocuklara, kırtasiye ürünleri, çanta, çeşitli oyuncaklar verildi. Ailelere de gıda kolileri teslim edildi. Babaları yerine kendilerinin yeni yılını kutlayan Seyhan Belediyesine teşekkür eden çocuklar, hem kendileriyle ilgilenilmesinin hem de oyuncak hediye verilmesinin mutluluğunu yaşadı.

Seyhan Belediyesi ayrıca, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinatörlüğünde Adana Yardım, İyilik İçinizde ve Şeffaf Kutu gruplarının katkısıyla köy statüsündeyken mahallelere bağlanan bölgelerdeki çocuklara oyuncak ve mini eğlence sundu. Yardım grupları çocuklarla oyunlar oynayıp hediyelerini sundu.

Çocuklar ve aileleri yeni yıl hediyeleri için Seyhan Belediyesine ve Adana Yardım, İyilik İçinizde ve Şeffaf Kutu gruplarına teşekkür ettiler.

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