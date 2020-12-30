Uygunsuz görüntüleriyle şantaj yapıp, 320 bin lirasını aldılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uygunsuz görüntüleriyle şantaj yapıp, 320 bin lirasını aldılar

DHA

Uygunsuz görüntüleriyle şantaj yapıp, 320 bin lirasını aldılar


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da Rafet D.'nin (62), üvey kız kardeşi Kader A. (18) ile ilişkiye girdiği anları gizli kamera ile çekip, görüntüleri eşine göndereceğini söyleyerek şantaj yaparak 320 bin TL alan Kadir A. (31) ile beraberindeki 4 kişi, 3 milyon TL daha istedi. Rafet D.´nin şikayeti üzerine gözaltına alınan 4 şüpheliden 2´si tutuklanırken, Kader A.´nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Olay, 16 Mart günü merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi´nde meydana geldi. Arazilere çit çekme işi yapan Rafet D., yanında işçi olarak çalışan Kadir A. ile birlikte bir çiftliğe gitti. İşlerini tamamladıktan sonra çiftlikten ayrılan Kadir A., Rafet D.´ye, para karşılığı birliktelik yaşadığını iddia ettiği bir kadın tanıdığı belirterek, "Çok yorulduk. Tanıdığım bir kadın var. Ona gidelim" teklifinde bulundu. Kadir A.´nın teklifini kabul eden Rafet D., işçisiyle birlikte fuhuş yapılan eve gitti. Evdeki kadınlardan Betül I. ile odaya giden Kadir A., Rafet D.´yi ise üvey kız kardeşi Kader A.´nın yanına gönderdi. Rafet D., burada Kader A. ile cinsel ilişkiye girdikten sonra evden ayrıldı.
ŞANTAJLA 320 BİN LİRA ALDILAR
Günler sonra Rafet D.´yi telefonla arayan Kadir A., "Elimizde Kader A. ile ilişkiye girdiğin görüntüler var. Eğer bize istediğimiz parayı vermezsen, görüntüyü eşine yollarız" diyerek tehdit etti. Bunun üzerine Rafet D., Kadir A. ile beraberindeki Betül I., Vedat G., Mehmet Sait A. ve Kader A.´ya 320 bin lira verdi. Bir süre sonra Kadir A., yeniden Rafet D.´yi aradı. "Bize 3 milyon TL ya da tarlanı vereceksin" dedi. İçinde bulunduğu durumu Rafet D. eşine anlattıktan sonra 23 Aralık´ta polise giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için adreslerini belirledikten sonra harekete geçti. Kiralık bir araçla seyir halinde olduğunu tespit ettiği Kadir A. ile Betül I.´yı Seyhan ilçesindeki Regülatör Köprü üzerinde polis ekipleri yakaladı. Diğer şüpheliler Vedat G. ile Mehmet Sait A. ise evlerine yapılan baskında gözaltına aldı. Kadir A.´nın üvey kız kardeşi Kader A.´yı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Polis ifadesinde şüphelilerin, suçu birbirlerinin üzerine atarak para almadıklarını öne sürdükleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kadir A. ile Betül I., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Vedat G. ile Mehmet Sait A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2020-12-30 11:22:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mektup duygulandırdı hediyeler mutlu etti Seyhan Belediyesi, yeni yıl öncesinde babaları değişik kentlerde mahkum olan ve aileleri ilçe sınırları içinde ikamet eden 21 mahkumun 52 çocuğuna hem babalarının mektubunu hem de belediyece temin edilen yeni yıl hediyeleri teslim etti
YEREL HABERLER Mektup duygulandırdı hediyeler mutlu etti Seyhan ...
Foseptiğe düşen 3 aylık hamile kadın: Çok şükür bebeğime bir şey olmadı
YEREL HABERLER Foseptiğe düşen 3 aylık hamile kadın: Çok şükür ...
Karı koca ve kız kardeş, çiftçinin çıplak videosunu çekip şantaj yaptı Adana’da bir kişi karısıyla birlikte plan yapıp kız kardeşini yanında çalıştıkları çiftçinin yanına cinsel birliktelik için gönderip çıplak görüntüsünü çekerek şantajla 320 bin lirasını aldıkları iddiasıyla gözaltına alındı Karı koca tutuklandı, kız kardeş aranıyor
YEREL HABERLER Karı koca ve kız kardeş, çiftçinin çıplak videosunu ...
Adana´da, yılbaşı öncesi bin litre etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana´da, yılbaşı öncesi bin litre etil alkol ele ...
Adana'da kısıtlamada kumar baskını; camdan atlayarak kaçmaya çalıştılar
YEREL HABERLER Adana'da kısıtlamada kumar baskını; camdan atlayarak ...
Kanalizasyon çukuruna düşen hamile kadın dehşet anlarını anlattı
YEREL HABERLER Kanalizasyon çukuruna düşen hamile kadın dehşet ...
Pandemide kumar oynayanlara rekor ceza Adana polisinin pandemi döneminde kumar oynayanlara yönelik yaptığı operasyonda 13 kahvehanede 121 şahsa 458 bin 325 lira para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Pandemide kumar oynayanlara rekor ceza Adana ...
Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu Adana polisi yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 150 şişe sahte içki, bin litre etil alkol ele geçirdi
YEREL HABERLER Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu Adana polisi ...
Kozan'da taşkın riski azaldı
YEREL HABERLER Kozan'da taşkın riski azaldı
Yumurta "altın" oldu Artan yumurta fiyatlarından satıcılar da şikayetçi Adana Perakendeci, Kasaplar, Tavuk ve Balık Eti Satıcıları Odası Başkanı Murat Yağmur: “Aracılar mesajlaşma grubu kurmuş, fiyatları oradan belirliyorlar”
YEREL HABERLER Yumurta "altın" oldu Artan yumurta fiyatlarından ...
Uzmanından 'sahte içki' uyarısı: Öldürmezse kör ediyor
YEREL HABERLER Uzmanından 'sahte içki' uyarısı: Öldürmezse kör ...
Hazır köfte-kebap uyarısı: İçine taşlık katıp bici bici boyasıyla renk veriyorlar
YEREL HABERLER Hazır köfte-kebap uyarısı: İçine taşlık katıp bici ...
Kaçmak istediler, otomobil ile tarlaya savrulunca yakalandılar
YEREL HABERLER Kaçmak istediler, otomobil ile tarlaya savrulunca ...
Dur ihtarına uymadılar, polisten kaçarken yolun bittiğini görmeyip otomobille tarlaya düştüler Adana’da otomobille polisten kaçan iki şüpheli tarlaya düştükten sonra yaya olarak kaçmak isterken polislerin havaya ateş açması sonucunda panik yapıp yakayı ele verdiler
YEREL HABERLER Dur ihtarına uymadılar, polisten kaçarken yolun ...
Adana'da hareketli gece; Onlar kaçtı, polis yakaladı
YEREL HABERLER Adana'da hareketli gece; Onlar kaçtı, polis yakaladı
Polisten kaçan sürücü yakalandı, yasal sınırın 4 katı alkollü çıktı
YEREL HABERLER Polisten kaçan sürücü yakalandı, yasal sınırın 4 katı ...
Polisten kaçarken kaza yaptılar, araçtan bir poşet uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Polisten kaçarken kaza yaptılar, araçtan bir poşet ...
Kazada hayatını kaybeden teğmen toprağa verildi
YEREL HABERLER Kazada hayatını kaybeden teğmen toprağa verildi
Adana'da DEAŞ operasyonu Suriye'de DEAŞ terör örgütü saflarında savaştığı ve yasa dışı yollardan tekrar Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen şüpheli yakalanarak tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da DEAŞ operasyonu Suriye'de DEAŞ terör örgütü ...
Adana'da DEAŞ'lı terörist, tarım işçilerinin çadır bölgesinde yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da DEAŞ'lı terörist, tarım işçilerinin çadır ...
Ceyhan Belediyesinde en düşük maaş 3 bin 100 TL olacak
YEREL HABERLER Ceyhan Belediyesinde en düşük maaş 3 bin 100 TL ...
Bu ev ziyaretçilerin başını döndürecek
YEREL HABERLER Bu ev ziyaretçilerin başını döndürecek
AK Parti Adana İl Başkanı Ay: 'Yargıya müdahale var' diyenler, kendilerine baksın
YEREL HABERLER AK Parti Adana İl Başkanı Ay: 'Yargıya müdahale var' ...
Jandarmadan kaçan şahıs uyuşturucuyla yakalandı
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçan şahıs uyuşturucuyla yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X