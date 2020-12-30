TFF 1. Lig: Adanaspor: 2 - Boluspor: 3

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

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TFF 1. Lig’in 11. haftasından ertelenen karşılaşmada Adanaspor, Boluspor’u konuk etti. Müsabaka 32'lik konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar

7. dakikada Adanaspor’da Canberk’in geri pasından topu ayağından kaçıran kaleci Karacic, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 01

15. dakikada Adanaspor’da Uğurcan’ın ortasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ömer, topu direğin yanında dışarı gönderdi.

17. dakikada Adanaspor’da Ömer’in sağ kanattan ortasıyla topla buluşan Atalay, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 11

42. dakikada Adanaspor’da Ryan’ın ortasıyla buluşan Ergin, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta attı.

45+2. dakikada Boluspor’un atağında Melih’in ortasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Gökhan, topu ağlara gönderdi. 12

52. dakikada Adanaspor’da sol kanattan Ömer’in ortasına müdahale etmek isteyen Burak Bekaroğlu, topu kendi ağlarına gönderdi. 22

82. dakikada Boluspor’da Kerim’in sol kanattan ortasına kafa vuran Hamza, topu ağlara gönderdi. 23



Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Mehmet Kapluhan xx, Gökmen Baltacı xx

Adanaspor: Karacic xx, Canberk x, Hakan xx, Donkor xx, İsmail x (Furkan dk. 45+3 x), Uğurcan xx, Atalay xx (Eren dk.70 x), Serhat xx (Ozan dk. 85 ?) Ryan xx (Berkan dk.70 x), Ömer xx, Ergin xx

Yedekler: Umut, Cenk, Evren, Belem, Burak

Teknik Sorumlu: Semih Özü

Boluspor: Mosquera x (Ömer dk. 24 x), Ali xx, Burak Bekaroğlu xx, Oğuzhan xx, Kerim xx, Alican xx (Hamza dk. 78 x), Tugay xx, Melih xx (Fethi dk. 90+3 ?), Gökhan xx, Marlinho xx (Burak Asan dk. 46 x), Poepon xx (Abdullayev dk. 78 x)

Yedekler: Fatih, Muhammed Bayır, Muhammed G., Muhammed A., Mihajlovic

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Goller: Karacic (dk. 7 k.k.), Gökhan (dk. 45+3), Hamza (dk. 82) (Boluspor), Atalay (dk. 17), Burak Bekaroğlu (dk. 52 k.k.) (Adanaspor)

Sarı Kartlar: Canberk, İsmail, Furkan, Hakan, Uğurcan (Adanaspor), Marlinho, Kerim, Burak A. (Boluspor)

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