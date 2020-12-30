Reha Kemal Erginer: “3 puan aldığımız için mutluyuz”

Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, “Buradan 3 puan aldığımız için mutluyuz. Oyundan öte skor önemliydi. Maçta 3 kez öne geçtik. Açıkça söylemek gerekirse şans bizden de yanaydı” dedi.

Ligin 11. haftasından ertelenen karşılaşmada Boluspor, deplasmanda Adanaspor’u 23’lük skorla mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, “Maçı değerlendirmeden önce dün Türkiye’de yaşanan kadın cinayetleriyle ilgili birşeyler söylemek istiyorum. Kadına şiddetin her türlüsüne karşıyız. Maçtan öncede konuşmamda belirtmiştim. Önemli bir maçtı. 6 puan olarak bu maça baktık. Buradan 3 puan aldığımız için mutluyuz. Oyundan öte skor önemliydi. Maçta 3 kez öne geçtik. Açıkça söylemek gerekirse şans bizden de yanaydı. 3 puan aldığımız için mutluyuz” diye konuştu.

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