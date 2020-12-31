Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına uçtu. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece yarısı merkez Sarıçam ilçesi Yeşil Bulvar'da meydana geldi. Mustafa Kemal U. yönetimindeki 01 TY 790 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrol çıkıp, bariyerleri devirerek boş sulama kanalına uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerince suyun bulunmadığı kanaldaki araçtan çıkartılan yaralı Mustafa Kemal U. ve yanındaki Şahin U., ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Sarıçam Gökhan KESKİNCİ
2020-12-31 01:47:43
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