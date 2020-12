Kızılay'dan 800 bin ihtiyaç sahibine şefkat eli

Kızılay, Adana’da 800 bin ihtiyaç sahibine şefkat elini uzattı.

Kızılay Adana Şubesi 2020 faaliyet değerlendirmesini, Kızılay Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ve Seyhan Kızılay Başkanı Reşat Karaca, Yüreğir Kızılay Başkanı Asım Gül, Çukurova Kızılay Başkanı Yıldıray Özbek ve Sarıçam Kızılay Başkanı Cabbar Konul’un katılımı ile yapıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 pandemisinin gölgesinde, zorlu geçen 2020 yılında da mazlumun ve mağdurun yanında olan Kızılay, Adana’da 800 bin ihtiyaç sahibine şefkat elini uzattı.

2020 Faaliyet Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan, Kızılay Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, ‘’Doğal afetlerde, savaşlarda, hastalıkta ihtiyaç sahiplerine ilk eli uzatan Kızılay, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada merhamet şemsiyesi altında milyonlarca insanı kucakladı’’ dedi.

Kızılay’ın 2020 faaliyetleri hakkında bilgi veren Saygılı, Kurban Kampanyası, Ramazan Yardımları, Yangın ve Su Baskını Müdahaleleri, Sosyal Yardımlar, Bireysel Yardımlar başlıkları altında yüz binlerce insana ulaşmanın yanı sıra, beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan, tüm dünyada etkisini gösteren ve milyonlarca insana bulaşıp can alan Covid 19 pandemisinde de Kızılay’ın en ön saflarda mücadele ettiğini belirtti.



Afetlerde ön safta

Türkiye’yi yasa boğan ve onlarca cana mal olan Elazığ ve İzmir depremlerinde de ilk müdahalelerin Kızılay tarafından yapıldığını belirten Ramazan Saygılı, ‘’ Milletimiz afet durumunda bu yıl da yardımseverliğini göstermekten çekinmemiştir. Kızılay öz kaynağı yanında Adana'daki hayırseverler tarafından bağışlanan battaniye, giyim, gıda malzemesi, hijyen malzemesi ve nakdi bağışlar İzmir ve Elazığ’daki depremzedelere ulaştırılmıştır’’ dedi.

Kızılay’ın, sosyoekonomik açıdan dezavantajlı olan birey ve ailelere, çadırda yaşayan tarım işçilerine, 65 yaş üstü muhtaç yaşlılara, engelli bireylere yardım eli uzattığını ifade eden Saygılı şunları dile getirdi:

"Giyim, gıda, hijyen malzemesi, muhtelif ev tekstili, kırtasiye malzemesi yardımlar ihtiyacı olan hemen her haneye ulaştırıldı. Hanelerde meydana gelen yangınlar sebebiyle eşyaları kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza, hem Kızılay’ımızın öz kaynaklarından hem de gönüllülerimizden gelen destekler sayesinde giyim, gıda, battaniye, ev tekstili yardımları da ulaştırıldı."



Bayram sevinci

Dini bayramlarda, ihtiyaç sahiplerinin evlerine girerek yüzlerini güldürmeye çalıştıklarını belirten Saygılı, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ve özellikle çocukları için bayramlık giyim yardımları; zekat ve fitre bağışları kabul edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, pandemi dönemine denk gelmesi sebebiyle sağlık çalışanları, emniyet mensupları, yurtlarda karantinada kalan vatandaşlarımız için iftar yemeği verdiklerini sözlerine ekledi.

Saygılı, her yıl olduğu gibi 2020 yılında da kurban ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların, kurban vekaletleri alarak kesimleri yaptıklarını ve ihtiyaç sahiplerine kavurma olarak ulaştırdıklarını belirtti.

Kızılay olarak sadece yardım kampanyaları düzenlemekle yetinmeyip, kişisel ve toplumsal gelişime de katkı sağladıklarını ifade eden Saygılı, ‘’İlkyardım Eğitim Merkezimizde sertifikalı eğitimler vererek ilkyardımcı yetiştirdik. Temel İlkyardım Eğitimi ve Güncelleme Eğitimi olmak üzere 2 tip eğitim verilerek işyerlerinde bulunması zorunlu ilkyardımcılar ve bireysel olarak bilinçli müdahale yapmak isteyen kişilere eğitimler verdik’’ şeklinde konuştu.



Pandemi yardımları

Tüm dünyayı etkileyen Covid19 pandemisinde de Kızılay’ın yardım elini esirgemediğini söyleyen Saygılı, şunları ifade etti:

"Korona virüs, ülkemizi ve dolayısıyla ilimizi de olumsuz etkilemiştir. Esnafa maske ve dezenfektan dağıtımları, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza gıda yardımları, işsiz kalan ailelere gıda ve hijyen malzemesi yardımları şubelerimiz, gönüllülerimiz ve personelimiz tarafından yapılmıştır’’

Kızılay’ın 150 yılı aşkındır mağdurun ve mazlumun yanında olduğunun altını çizen Saygılı, Kızılay gönüllülerinin artması temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.