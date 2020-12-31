Lüks cipiyle elektrikli bisiklete çarptı; dakikalarca gözyaşı döktü

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da Songül Dalmızrak (23) lüks cipiyle, elektrikli bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Songül Yiğit´e çarptı. Yiğit'in yaralandığı görünce şoka giren Dalmızrak, uzun süre gözyaşı döktü.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında, Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi´nde meydana geldi. Songül Dalmızrak yönetimindeki 01 DLP 67 plakalı cip, yolun karşısına geçmek isteyen Songül Yiğit'in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yiğit, yola savruldu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından Dalmızrak, hemen aracından inip yaralanan kadının yardımına koştu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yiğit, ambulansla hastaneye götürüldü. Dalmızrak, kazanın şokunu uzun süre atlatamadı. Kaza yerine gelen yakınlarına sarılıp gözyaşlarına boğulan Songül Dalmızrak uzun süre sakinleştirilemedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2020-12-31 09:46:14



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