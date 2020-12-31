Çarptı, yardımına koştu, gözyaşlarına boğuldu Adana’da bir kadın sürücü elektrikli motosiklet kullanan başka bir kadın sürücüyü çarptıktan sonra yardımına koşup gözyaşlarına boğuldu Güvenlik kamerasına yansıyan kazadan sonra olay yerine gelen yaralı kadının oğlu da annesinin elektrikli bisikletine bakıp gözyaşı döktü

Adana’da bir kadın sürücü elektrikli motosiklet kullanan başka bir kadın sürücüye çarptıktan sonra yardımına koşup gözyaşlarına boğuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Songül Dalmızrak (23) yönetimindeki 01 DLP 67 plakalı cip, Mücahitler Caddesi'nden ilerlerken caddeden karşıya geçmek isteyen Songül Yiğit'in (39) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yiğit yola savruldu. Dalmızrak aracını durdurup yaralanan kadının yanına koşup yardım etti. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Bir süre sonra ise yaralı kadın olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



“Gözyaşları içinde anlattı”

Songül Dalmızrak, cipini ara sokağa çekip tekrar olay yerine gelirken, kazanın şokunu bir türlü atlatamadı. Olay yerine gelen yakınlarına sarılıp gözyaşlarına boğulan genç kadın Mücahitler Caddesi'nde uygun bir hızla ilerlerken yol kenarında bekleyen elektrikli bisikleti kullanan kadının birden yola çıktığını, bu nedenle çarptığını söyledi. Genç kadını arkadaşları ve akrabaları teskin etmeye çalıştı.



Annesinin aracını görünce ağladı

Bu arada annesine araba çarptığını öğrenip olay yerine gelen Ali İlhami Yiğit (18) elektrikli bisikleti hasarlı görünce gözyaşlarına boğuldu. Annesinin durumunun ağır olduğunu düşünen Yiğit’i babası ve çevredeki esnaf sakinleştirmeye çalıştı. Ancak Yiğit bisikletin başında bir süre ağladı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, görgü şahitlerinin ve kadın sürücünün ifadesini aldı.

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