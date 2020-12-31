AK Parti'li Bilgili’den CHP'li Sağlar'ın sözlerine tepki

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar'ın, katıldığı bir televizyon programında, "Türbanlı bir hakimin karşısına çıktığım zaman adaleti yerine getireceği konusunda kuşkum var" ifadelerine tepki gösterdi.

Başkan Bilgili, yaptığı açıklamada, Sağlar'ın sözlerini şiddetle kınadıklarını belirterek, "Onca zorluğu aştığımız uluslararası bağımsızlık ve özgürlük dersi verdiğimiz dünyaya 2020 yılının son faşist saldırısı ise CHP’li Fikri Sağlar'dan geldi ve bu bizi şaşırtmıyor ama susmuyoruz ve adaletin gereğini yapacağız. CHP ve ortak olduğu HDP'deki taciz ve tecavüzleri görmeyip buna sessiz kalan Sağlar’ın başörtülü kadınları hedef göstermesinin kendi ahlaksızlık gündemlerini ve terörist Selahattin Demirtaş’ı aklama çalışmasıdır" diye konuştu.

İnsanların adalet ve vicdanlarının kıyafetleri ile ölçülemeyeceğini vurgulayan Bilgili, "AK Parti iktidarı ile inanç özgürlüğüne kavuşan ülkemizde kimse geçmişte yaptığı faşist ayrımcılık ve saldırıları yenileyemeyecektir. Nefret söylemleri, ayrımcı konuşmaları ile CHP her geçen gün haddini aşmakta kendi ahlaksızlıklarına adeta bölücülük söylemleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik aşağılama suçu işleyerek örtmektedir. Artık eski Türkiye yok ve bu ayrımcı söyleme asla halkımız müsaade etmeyecektir. CHP’li Fikri Sağlar’ın bu nefret ve bölücü söylemin toplumda karşılığı yok ama ülkemizi bölmek ayrıştırmak isteyenlerde karşılığı vardır. Kimse bu ülkede insanları kıyafetleri inançları yüzünden yargılayamaz ve aşağılayamaz. Türbanlı bir hakimin adil olamayacağı görüşü barbarca ve nefret suçu içeren bir yaklaşımdır, şiddetle kınıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.