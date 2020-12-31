Kozan yeşillendi 2020'de 3 bin metrekare çim ekimi, 7 bin metrekere alana kök bitkileri ve fide dikimi gerçekleştirdi

Kozan Belediyesi 2020 yılında 3 bin metrekare çim ekimi, 7 bin metrekare alana kök bitkileri ve fide dikimi gerçekleştirdi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, yaptığı açıklamada, çevre yolunda yeni park yapımından Ferhatlı Mahallesindeki fıstık çamlarının bakımına kadar geniş bir iş yelpazesi olan park bahçe müdürlüğü ekiplerinin, geride kalan yıl içinde yaklaşık 3 bin metrekare alana çim ekimi, 7 bin metrekare alana da diğer kök bitkileri ekimi ve fide dikimi gerçekleştirildiğini kaydetti.

İlçenin sembolü turunç bitkilerinin yaygınlaştırıldığını kaydeden Başkan Özgan, "Millet Bahçesi’nin yenileme işini de koyulan belediye ekipleri, buradaki atıl bölümü temizleyip çimlendirdi ve yürüyüş yolu, oturma ve oyun grupları için peyzajını tamamladı. Çevre Yolu’nda nüfusun yoğunlaştığı bölgede Arif Nihat Asya Parkını yapımının sonuna geldi. Çanaklı Toki mevkisinde okulların arasında kalan bölgede bir park yakın tarihte tamamlanacak. Bağlar Mahallesinde Feyyaz Güralp Camii karşısındaki alandaki park yenileme çalışmaları yapılarak yeni yüzü ile hizmet vermeye başladı. Yine Işıklı yol civarındaki Semt Sahası’nda son çalışmalar yapılıyor” dedi.

Toplamda 16 bin metrekare alanın halkın kullanımına sunulduğunu kaydeden Başkan Özgan, “Yaklaşık 30 mahallede planları tamamlanan toplamda 30 bin metrekareyi bulan yeşil alan çalışması da 2021 yılı ile birlikte hayata geçecek. Kozan Kalesi etrafı rutin bakım çalışmaları yapılarak, piknik yapmaya elverişli hale getirildi. Kale civarı tarihi konakların, evlerin olduğu bölge ile Büyük Cami ve Hamam’ın yer aldığı Taş, Arslanpaşa ve Mahmutlu mahallerinde tarih kokan sokaklar begonvillerle süslenerek fotoğrafseverlerin fotoğraf çektirmek için geldikleri uğrak noktalarına dönüştürüldü. Şehrimizin en güzel süslerinden biri olan Atatürk Parkı da hem yeşil alan hem de oyun ve spor grubu aletleri olarak bakımları yıl içerinde düzenli şekilde yapıldı. Tüm yeşil alanlarımızın bitki ihtiyaçları ise park bahçe müdürlüğü ekiplerinin titiz ve itinalı çalışmaları sonucunda belediyemizin kendi serasında yetiştirildi. 2020 yılında turunç, çam, kauçuk, çınar ve buna benzer birçok ağaç fidesi ile ligustum, biberiye, kekik, Amerikan sarmaşığı, oya, gül, lavanta, gelin duvağı, kolonya çiçeği gibi sayısı yüzü bulan çeşitlikteki 100 bin kökü geçen sayıda bitki üretildi ve parklarımızı süsledi" diye konuştu.

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