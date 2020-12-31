Tartıştığı kuzenini tüfekle vurarak öldürdü



Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Ramazan Y. (19), tartıştığı amcasının oğlu Gökhan Y.´yi (25), tüfekle göğsünden vurarak öldürdü.

Olay, saat 16.00 sıralarında İnönü Mahallesi 758 Sokak'ta meydana geldi. Amca çocukları olduğu öğrenilen Gökhan Y. ile Ramazan Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Ramazan Y. tüfekle Gökhan Y. 'ye ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Göğsünden yaralanan Gökhan Y., kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi´nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gökhan Y.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Ramazan Y.´yi yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Ceyhun ÖZER

2020-12-31 18:51:36



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